Details Mittwoch, 12. Februar 2020 14:33

Der Star des letzten Spieltags in der League Two (4. englische Liga) heißt eindeutig Charles Vernam. Der 23-jährige Angreifer hatte einen riesengroßen Anteil am 2:3-Auswärtserfolg seines Klubs Grimsby Town gegen Colchester United. Vernam erzielte alle drei Treffer für seinen Klub und sorgte mit diesem 70-Meter-Solo für das absolute Highlight am 33. Spieltag.

Vernam macht den Marcel Hirscher

