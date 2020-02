Zirkzee trifft: Bayern II springt auf Platz acht

Details Montag, 17. Februar 2020 21:00

Auch dank eines Treffer von Top-Talent Joshua Zirkzee hat Bayern München II einen großen Schritt zum Klassenerhalt in der 3. Fußball-Liga gemacht. Das Team von Trainer Sebastian Hoeneß bezwang den Halleschen FC 6:1 (2:1), sprang in der Tabelle auf Platz acht am Rivalen 1860 München vorbei und hat nun bereits neun Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Halle dagegen rutschte auf den zwölften Rang ab. Jetzt Fußballreise buchen!

Top-Talent Zirkzee trifft bei Münchner Kantersieg

Bayern-Torjäger Kwasi Okyere Wriedt (6., 38.) erzielte am Montag seine Saisontreffer 16 und 17, in der zweiten Halbzeit erhöhten Enrico Kern (59.), Zirkzee (68.), Nicolas Kühn (83.) und Jeong Woo-Yeong (89.). Während München erstmals vier Spiele in Serie in der 3. Liga gewann, wartet Halle seit Ende November auf einen Sieg. Einzig Jonas Nietfeld (36.) war für die Gäste erfolgreich.

SID

