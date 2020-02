Zurück zu Ligen-Mix Regionalliga: Erfurt-Spiele nach Rückzug annulliert Details Mittwoch, 19. Februar 2020 10:30 Nach der Einstellung des Spielbetriebs durch den Fußball-Traditionsklub Rot-Weiß Erfurt hat die Leitung der Regionalliga Nordost reagiert und die in der laufenden Saison ausgetragenen Spiele der Thüringer und deren Wertungen annulliert. Der Klub steht damit offiziell als erster Absteiger in der Saison 2019/2020 fest. Jetzt Fußballreise buchen! Erfurt steht damit offiziell als erster Absteiger fest Der einstige DDR-Meister hatte Ende Januar mitgeteilt, dass er mit sofortiger Wirkung den Spielbetrieb einstelle. Zuvor waren die Verhandlungen mit einem neuen möglichen Investor erfolglos geblieben. Nach der Wende spielte der Klub, der Nationalspieler wie Thomas Linke und Clemens Fritz hervorbrachte, ein Jahr in der 2. Liga und im UEFA-Cup. 2008 war man Gründungsmitglied der 3. Liga und hielt sich dort als Dauerbrenner bis 2018. Eine handfeste Führungskrise leitete den Absturz ein. Als der Abstieg im März 2018 feststand, meldete der Klub Insolvenz an. SID DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten Details Weiter

we replace tags: no ampwe replace tags: no ampwe replace tags: no amp