Details Montag, 24. Februar 2020 11:07

In der schottischen Frauenfußball-Liga kam es am Wochenende zu einer echt verrückten Szene. St. Mirrens Kapitänin Jane O'Toole renkte sich selbst ihre Kniescheibe wieder ein, nachdem diese bei einem Zweikampf rausgesprungen war. Mit ein paar Faustschlägen war die Sache wieder erledigt und die Spielführerin kämpfte noch 40 Minuten weiter für ihr Team, das am Ende aber leider mit 0:7 verlor.



Quelle: YouTube

Hart, härter, Jane O´Toole

