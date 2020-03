Internationale Topspiele: Manchester-Derby und Aufstiegs-Krimi

Details Freitag, 06. März 2020 12:18

Auch wenn einige Stadien an diesem Wochenende leer bleiben, steht wieder das ein oder andere Topspiel auf dem Programm. In der englischen Premier League steht der 29. Spieltag ganz im Zeichen des Manchester-Derbys. In der 2. Deutschen Bundesliga steigt das Duell der beiden Spitzenreiter am Montagabend in Stuttgart.

Deutsche Bundesliga

Das Borussen-Duell verspricht in dieser Saison noch mehr Spannung als sonst. Beide liegen nur durch zwei Punkte getrennt auf den Plätzen 3 und 4 und halten nach wie vor Tuchfüllung mit Leipzig und den Bayern. Der Verlierer könnte jedoch etwas an Boden verlieren, sollten auch die beiden Spitzenreiter drei Punkte gutschreiben können. Dahinter wartet bereits die Werkself aus Leverkusen, die ebenfalls noch mit den Champions-League-Plätzen liebäugelt.

2. Deutsche Bundesliga

Das Spitzenduell in der zweiten Liga steht am Montagabend auf dem Programm. Die Gäste aus Bielefeld liegen sechs Punkte vor den Gastgebern aus Stuttgart und werden auch im Falle einer Niederlage auf Platz 1 bleiben. Die Schwaben wollen aber das Heimspiel gewinnen und die Arminia nicht noch weiter davoneilen lassen.

Premier League

Das Derby in Manchester ist immer etwas Besonderes. Die Red Devils wollen die Skyblues diesmal in die Knie zwingen und weiter am FC Chelsea und Platz 4 dran bleiben. Dahinter lauert die Konkurrenz mit nur wenig Abstand. Die Hellblauen aus Manchester haben ihre Sperre für die nächsten beiden Europacup-Saisonen verdaut und in der Champions League mit dem Sieg in Madrid wieder Selbstvertrauen getankt. Eine Woche später feierte man gegen Aston Villa den Titel im Ligapokal.

Serie A

In Italien fielen erneut einige Spiele dem Corona-Virus zum Opfer und wurden abgesagt. Noch auf dem Programm steht allerdings das Topspiel zwischen Atalanta Bergamo und Lazio Rom. Die Römer liegen mit einem Spiel mehr vor der Konkurrenz auf Platz 1. Atalanta will nicht nur Platz 4 verteidigen, sondern spekuliert auch noch auf die vorderen Ränge. Ein Heimsieg gegen den Tabellenführer würde da gerade recht kommen.

Primera Division

Es geht um die Champions-League-Plätze. Atlético liegt nur zwei Punkte hinter den Gästen aus Sevilla (3.) auf Platz 5. Dazwischen drängt sich momentan das Überraschungsteam von Getafe. Den Titel werden sich wohl Real und Barca untereinander ausmachen. Doch zwischen Platz 3 und Platz 7 liegen nur fünf Zähler.

Türkische Süper Lig

Auch in der Türkischen Süper Lig wird es am Sonntag richtig spannend. Zwei der vier Spitzenreiter treffen im direkten Duell aufeinander. Sivasspor und Gala sind punktegleich auf den Plätzen 3 und 4 und nur einen Zähler hinter dem momentanen Tabellenführer Basaksehir.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten