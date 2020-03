Details Sonntag, 08. März 2020 00:00

Die deutschen Fußballerinnen treffen im Finale des Algarve Cups am Mittwoch auf Italien. Im zweiten Halbfinale am Samstag setzten sich die Italienerinnen in Parchal mit 3:0 (1:0) gegen Neuseeland durch. Jetzt Fußballreise buchen!

Italien ist Deutschlands Finalgegner

Cristiana Girelli (20.), Barbara Bonansea (56.) und Stefania Tarenzi (67.) erzielten die Tore für den WM-Viertelfinalisten. Die deutsche Auswahl hatte sich im ersten Halbfinale des Einladungsturniers am Samstag 4:0 (2:0) gegen Norwegen durchgesetzt.

SID

