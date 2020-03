3. Liga: Zwickau verpasst Punkt in Düsseldorf gegen Uerdingen

Details Sonntag, 08. März 2020 15:00

Der FSV Zwickau hat im Abstiegskampf der 3. Fußball-Liga einen wichtigen Auswärtspunkt verpasst. Die Sachsen unterlagen am Sonntag beim KFC Uerdingen 2:4 (1:2). Jetzt Fußballreise buchen!

Joe Enochs verliert mit Zwickau in Düsseldorf

Leon Jensen (8.) hatte Zwickau in Führung gebracht, Osayamen Osawe (12.) und Christian Kinsombi (28.) sorgten in Düsseldorf für die zwischenzeitliche Wende zugunsten der Krefelder. Erneut Jensen (48.) zeichnete für den 2:2-Ausgleich verantwortlich. Der Niederländer Tom Boere (74.) und erneut Osawe (90.+4) sicherten dem KFC drei Zähler nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge.

SID

