Hansa Rostock: Hände müssen desinfiziert werden

Details Montag, 09. März 2020 16:00

Zuschauer des Spiels zwischen den Fußball-Drittligisten Hansa Rostock und Eintracht Braunschweig am Montagabend (19.00 Uhr/MagentaSport) müssen sich im Zuge der Coronavirus-Vorsorge an Auflagen des Gesundheitsamts halten. Alle Zuschauer wurden verpflichtet, an den Eingängen die Hände zu desinfizieren. Der Klub will dafür ausreichend Desinfektionsmittel zur Verfügung stellen und die Desinfektion über den Ordnungsdienst gewährleisten. Jetzt Fußballreise buchen!

Hansa-Fans müssen sich demnächst Hände desinfizieren

Über entsprechende Verhaltenshinweisen soll zudem durch den Stadionsprecher, über Aushänge im gesamten Stadion sowie auf der Homepage der Rostocker informiert werden.

SID

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten