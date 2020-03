Details Montag, 16. März 2020 09:28

Brasiliens Traditionsverein Gremio Porto Alegre musste auch am Sonntag in der Meisterschaft gegen Sao Luiz antreten. Die Spieler protestierten dabei mit Schutzmasken gegen die Austragung am dritten Spieltag. Vor leeren Rängen gewann Gremio das Spiel gegen Sao Luiz knapp mit 3:2. Die Liga hat sich nun dazu entschlossen zumindest den nächsten Spieltag zu verlegen.

Schutzmasken als Protest

