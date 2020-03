Die COVID-19-Angst hat die Profi-Sportligen gezwungen, ihre regulären Spielzeiten zu stoppen oder ganz einzustellen. Da der deutsche Fußball seine Spiele verschoben hat, rufen leere Stadien die Angst vor dem Bankrott hervor. Das kann man von Online Wettbüros nicht behaupten. Diese florieren wie noch nie zuvor. Abgeordnete haben während der Covid-19-Krise Online-Glücksspielfirmen angefleht, eine vorübergehende Wettobergrenze pro Tag einzuführen, da sich herausstellte, dass sie die Spieler zu riskanteren Wetten drängen, da es keinen regulären Sport gibt.

Leere Stadien in Deutschland

Bei der Lieblingssportart der Deutschen muss man nur die Stadionbeleuchtung einschalten und Tausende werden kommen, um zu sehen was dort passiert. Selbst in den schwierigen Zeiten des Coronavirus-Ausbruchs hat sich das Sprichwort als richtig erwiesen, wie das letzte reguläre Spiel zeigte.

Als der Schiedsrichter den Anpfiff für das Spiel Mönchengladbach gegen Köln - ein Spiel, das aus Angst vor dem Coronavirus hinter verschlossenen Türen ausgetragen werden musste - gab, hatten sich Hunderte, wenn nicht Tausende von Fans vor dem Stadion versammelt, um ihre Mannschaften anzufeuern. Das Geschehen war alles andere als ideal, um die Ausbreitung des neuartigen Erregers zu verlangsamen.

Es versteht sich von selbst, dass die deutsche Profi-Fußball Liga (DFL) zum Handeln gezwungen wurde, was sie am Freitag (13. März) tat, indem sie die reguläre Bundesliga-Saison für mindestens zwei Spieltage bis zum 2. April pausierte.

Ungeheure Kosten und Einnahmeausfälle

Christoph Breuer, Professor für Sportbusiness und -management an der Sporthochschule Köln, sieht in dem Umzug der DFL weitreichende Konsequenzen für die Vereine.

"Der Ticketverkauf ist eine wichtige Einnahmequelle der Vereine", sagte er der DW. "Zudem sind Sponsorengelder und Einnahmen aus Fernsehrechten bedroht, weil die Vereine vertraglich an ihre Spiele gebunden sind.

Sollte die Saison nach dem 2. April nicht fortgesetzt werden, droht den 36 Profimannschaften der ersten und zweiten Bundesliga ein Verlust von 750 Millionen Euro (836 Millionen Dollar). Es handelt sich dabei um eine Summe aus fehlenden Tor Einnahmen, verlorenen Sponsorengeldern und ausstehenden Fernsehgeldern. Allein die Fernsehgelder der letzten neun Spiele, die wahrscheinlich nicht mehr gespielt werden, würden die Bilanz der Vereine um 370 Millionen Euro belasten. Für eine volle Saison mit 34 Ligaspielen erhalten sie insgesamt 1,4 Milliarden Euro.

Die Chefs von zwei Clubs, die Millionen verlieren werden, gehörten zu den lautstärksten. Der Vorstandsvorsitzende von Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, sprach von der "größten Krise" im deutschen Fußball. Vor ihm sprach sich der Vorstandsvorsitzende von Bayern München, Karl-Heinz Rummenigge, dafür aus, die ursprünglich geplanten Spiele am 26. Spieltag hinter verschlossenen Türen fortzusetzen.

"Wenn dieses Geld fehlt, wäre zu erwarten, dass viele kleinere und mittlere Vereine finanzielle Probleme hätten", sagte Rummenigge.

Werden in den unteren Ligen die Lichter ausgehen?

In der dritten und vierten Liga Deutschlands sieht die Situation noch dramatischer aus, so Breuer. Dort machen die Tore Einnahmen einen weitaus größeren Teil der Einnahmen aus als in den beiden obersten Ligen, und die Liquiditätslage der Vereine ist seit Jahren deutlich angespannter.

"Zwei von drei Clubs der dritten Liga sind bereits tief in den roten Zahlen, während in der ersten Liga alle Clubs profitabel sind", sagt er.

Und weiter unten in der deutschen Fußball-Hackordnung könnten die Lichter ganz ausgehen, warnt er. Albert Ammermann musste bereits eine Reihe von wetterbedingten Spielverschiebungen hinnehmen.

"Die [finanzielle] Situation unseres Vereins war nie rosig, wir können keine Einnahmeverluste aus dem Ticketverkauf verkraften", sagte er der DW.

Unterbrechungen im Zeitplan

Das Coronavirus bringt nicht nur die Vereinsfinanzen in Unordnung, sondern verursacht auch Verwüstungen in den europäischen Spielplänen. Selbst wenn die verschobenen Bundesliga-Spieltage zu einem späteren Zeitpunkt ausgetragen werden sollen, gibt es in den engen Zeitplänen des Fußballs praktisch keine freien Plätze mehr.

Wird das Coronavirus die europäischen Spielpläne bedrohen? Es ist nichts mehr auszuschließen.

In der Folge werden sich Fragen des Abstiegs und des Aufstiegs ergeben, die laut Breyer "äußerst schwierig zu entscheiden" sind, da sie nicht auf dem Spielfeld, sondern auf der Grundlage der Platzierung in den unfertigen Ligatabellen gemacht werden dürfen.

"Solche Entscheidungen werden weithin akzeptiert, weil sie auf der Leistung eines [Vereins] basieren. Aber wenn es sich um Entscheidungen handelt, dann bezweifle ich, dass dies akzeptiert wird", sagt er.

Geschäftsmodelle in Gefahr

Auch Sport Rechteinhaber wie Sky und DAZN, die Bundesliga-Spiele über ihre Pay-TV-Kanäle übertragen, sehen sich mit einem lebensbedrohlichen Schlag für ihre Geschäftsmodelle konfrontiert. Sie haben einfach kein Produkt, nämlich Fußballspiele, mehr, müssen aber gleichzeitig ihre gebührenpflichtigen Kunden beliefern, die ihre Pakete bereits gekauft haben.

Die Rundfunkanstalten, die die Rechte an den ersten beiden Ligen haben, könnten von der DFL eine Entschädigung fordern, weil sie ihr Produkt nicht liefern können. "Es handelt sich um private vertragliche Vereinbarungen, die verständlicherweise nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind", so die Antwort von Sky auf eine Anfrage der deutschen Nachrichtenagentur DPA.

Das Problem ist, dass die Liga keine Versicherung für die entgangenen TV-Einnahmen hat, eine, die ins Spiel kommen könnte, wenn die Saison wegen des Coronavirus abgebrochen werden sollte. Und Aufrufe an den Staat, den Vereinen und Rechteinhabern die Kaution zu erlassen, dürften auf taube Ohren stoßen.

"Was die Unterstützung der Sportvereine, auch im Profifußball, betrifft, so planen wir keine Mittel im Staatshaushalt", sagte das deutsche Innenministerium kürzlich auf eine Anfrage der Sportnachrichtenagentur SID. Unternehmen und andere Wirtschaftsunternehmen könnten aber, so das Ministerium, das Wirtschaftsministerium um "Liquiditätshilfen in Form von Darlehen" bitten.

Wir werden sehen was auf uns zukommt und das Beste hoffen!