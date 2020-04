Paukenschlag in Belgien: Wie der belgische Verband am Donnerstag in einer Aussendung bekannt gibt, wird in der Saison 2019/20 kein Profi-Fußball mehr gespielt. „Es besteht die Gefahr, dass mögliche Infektionen eines Spielers oder des Spielerkerns den sportlichen Verlauf des restlichen Wettbewerbs in inakzeptabler Weise beeinflussen“, heißt es in der Mitteilung. Dieser Begründung zufolge seien auch Geisterspiele keine Option gewesen.

Club Brügge vorzeitig Meister

Das bedeutet für die höchste Fußball-Liga Belgiens, die Jupiler Pro League, dass Club Brügge vorzeitig zum Meister gekürt wird. Brügge rangiert einen Spieltag vor Aufteilung in Meister- und Qualifikationsgruppe mit 15 Punkten Vorsprung auf den Zweiten Gent auf Rang eins.

Auf- und Abstiegsfrage wird noch geklärt

Wie man mit Auf- und Abstieg verfährt, teilte der Verband vorerst nicht mit. Hierfür wird eine Arbeitsgruppe eigesetzt, welche „die sportlichen Knoten und die finanziellen Auswirkungen dieser Entscheidung prüfen werden“, heißt es.

Damit ist Belgien das erste Land, welches eine Profi-Fußballliga aufgrund der Coronavirus-Krise vorzeitig beendet.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media