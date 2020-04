Fußball-Drittligist SpVgg Unterhaching hat den Vertrag mit Cheftrainer Claus Schromm um drei weitere Jahre bis 2023 verlängert. Der 50-Jährige ist seit 2015 Coach der Spielvereinigung. "Ich freue mich sehr über das Vertrauen. Im Fußballgeschäft ist es leider nicht mehr ganz so normal, dass so lange an einem Trainer festgehalten wird", sagte Schromm.

Cheftrainer der SpVgg Unterhaching: Claus Schromm

Für Präsident Manfred Schwabl ist die Verlängerung ein wichtiges Zeichen. "Der gemeinsam begonnene Weg geht weiter. Deshalb war für uns die Vertragsverlängerung auch die einzig logische Konsequenz. Gerade in der aktuellen Zeit soll der neue Vertrag auch zeigen: Es geht bei uns kontinuierlich und nachhaltig vorwärts", sagte er.

Haching steht in der 3. Liga auf dem Relegationsplatz mit nur drei Punkten Rückstand auf Tabellenführer MSV Duisburg.

SID