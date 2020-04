Die Fußball-Drittligisten Chemnitzer FC und Würzburger Kickers schließen sich dem Beispiel einiger Vereine an und bieten ihren Anhängern in der Coronakrise Unterstützertickets an. Wie der CFC bekannt gab, wolle man insgesamt 15.000 solcher Tickets verkaufen und damit das Stadion an der Gellertstraße virtuell komplett füllen. Mit den Einnahmen wolle man die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie etwas eindämmen.

Der Chemnitzer FC verkauft Unterstützer-Tickets

Würzburg verkauft derweil Tickets in verschiedenen Kategorien für ein fiktives Spiel gegen Corona. "Jeder Einzelne kann mit dem Kauf eines #HeimspielgegenCorona-Tickets seinen Teil dazu beitragen, damit wir gemeinsam die Krise meistern", teilte der Klub mit.

Auf der Homepage der Sachsen können Karten in vier Kategorien erworben werden, die Preise reichen von 5,50 Euro für "Bratwurst und Getränk" bis hin zu 27,50 Euro für ein VIP-Ticket. Der Verein weist ausdrücklich daraufhin, dass kein Anspruch auf die erworbene Leistung bestehe. Die angebotenen Tickets seien ein obligatorisches Andenken für ein fiktives Fußballspiel.

SID