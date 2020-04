Eines der bedeutendsten Sommervorbereitungsturniere im Fußball wird in diesem Jahr ebenfalls der Coronakrise zum Opfer fallen. Der von Ende Juli bis Anfang August in Asien und den USA angesetzte International Champions Cup wurde abgesagt, dies teilten die Organisatoren am Freitagabend mit. Das Teilnehmerfeld hatten die Veranstalter bislang noch nicht bekannt gegeben.

2019 duellierten sich Bayern München und Real Madrid

In den letzten Jahren hatten zahlreiche europäische Topklubs wie der deutsche Rekordmeister Bayern München, Champions-League-Sieger FC Liverpool oder die spanischen Eliteclubs FC Barcelona und Real Madrid an dem Vorbereitungsevent teilgenommen. Die weltweiten Unsicherheiten aufgrund der Coronakrise hätten es "unmöglich" gemacht, in diesem Jahr ein Turnier zu planen, erklärte Danny Sillman, Geschäftsführer der Organisatoren der Relevent Sports Group.

SID