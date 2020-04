Der ehemalige FIFA-Vizepräsident Juan Angel Napout bleibt in den USA in Haft. Ein Gericht in New York lehnte den Antrag des 62-jährigen Paraguayers auf eine Freilassung auf Kaution wegen bestehender Fluchtgefahr ab. Im März war Napout bereits mit einem ähnlichen Anliegen gescheitert.

Bleibt in Haft: Juan Angel Napout

2018 war der frühere Präsident des paraguayischen Verbandes und der südamerikanischen Konföderation CONMEBOL zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren verurteilt worden. Napout gilt als einer der Hauptschuldigen im Korruptionsnetzwerk des südamerikanischen Fußballs bei der Vergabe von Medien- und Marketingrechten. Der Weltverband FIFA hat ihn lebenslang gesperrt.

SID