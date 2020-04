Die Corona-Pandemie hat auch in Schottland einen Abbruch der Fußball-Ligen herbeigeführt. Wie die schottische Fußball-Liga auf ihrer Homepage bekannt gibt, werden sämtliche Spielklassen unterhalb der höchsten Liga (Premier League) abgebrochen. Das betrifft die "Championship" (2. Liga) sowie die League One (3. Liga) und die League Two (4. Liga).

So wird in Schottland gewertet

Während in Österreich alle Ligen ab der Regionalliga abgebrochen und annulliert (also nicht gewertet werden), sieht die Sache in Schottland anders aus. Dort wurde Dundee United als aktueller Tabellenführer der Championship (2. Liga) zum Meister erklärt und darf damit in die erstklassige Premier League aufsteigen. Der Tabellenletzte Partick Thistle hingegen steigt in die dritte Liga ab.

Aus der dritten bzw. vierten Liga steigen die Raith Rovers und Cove Rangers auf. Stanraer wiederum muss den schweren Gang in die vierte Liga antreten. Brechin City muss in ein Abstiegs-Play-Off.

Die erstklassige Premier League soll planmäßig zu Ende gespielt werden und könnte aufgestockt werden.

von Ligaportal, Foto: SID