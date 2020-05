Der Vorwurf unlauterer Geschäftsmethoden gegen den früheren FIFA-Präsidenten Sepp Blatter sei durchaus begründet gewesen. Dies geht aus einem Bericht der Schweizer Polizei hervor, der der französischen Nachrichtenagentur AFP vorliegt. Die Bundesanwaltschaft hatte vor knapp drei Wochen eine von zwei Ermittlungen gegen den 84-Jährigen wegen Ungereimtheiten beim Verkauf von TV-Rechten an die karibische Fußball-Union CFU dennoch eingestellt.

Sepp Blatter verbüßt seit 2015 eine Sechsjahressperre

Die Rechte an den Übertragungen der Weltmeisterschaften 2010 und 2014 waren laut Vertrag für 600.000 Euro an den karibischen Verband verkauft worden. Ein Preis, der deutlich unter dem Marktwert lag. Die CFU wurde damals von Jack Warner (Trinidad und Tobago) geführt, der in verschiedenen Korruptionsaffären schwer belastet und schließlich lebenslang gesperrt wurde.

"Herr Blatter handelte mehr für die Interessen von Herrn Warner als für die der FIFA", heißt es nun in den Ermittlungsberichten, die zwischen Dezember 2019 und Januar 2020 fertiggestellt wurden. "Indem Herr Blatter keine Beschwerde der FIFA gegen die CFU geltend machte, als sie von der illegalen Unterlizenzvereinbarung erfuhr, stimmte er zu, dass Herr Warner sich daher auf Kosten der FIFA illegal bereicherte", fügten die Ermittler hinzu.

Infolge der Untätigkeit von Blatter gegen die CFU oder Warner habe die FIFA einen finanziellen Schaden in Höhe von 3,78 Millionen Dollar (umgerechnet 3,48 Millionen Euro) erlitten. Blatter wollte auf AFP-Anfrage die Vorwürfe am Mittwoch nicht kommentieren.

Gegen Blatter läuft eine weitere Untersuchung, in der es um die Zahlung von umgerechnet 1,89 Millionen Euro an den damaligen UEFA-Präsidenten Michel Platini geht. Sobald dieser Fall ebenfalls geschlossen sei, "werde ich von der FIFA meine Rehabilitierung fordern", hatte Blatter kürzlich AFP mitgeteilt.

Der frühere FIFA-Chef verbüßt seit Ende 2015 eine Sechsjahressperre für alle Ämter: "Meine Suspendierung durch die Ethikkommission der FIFA fußte schließlich auf den Anschuldigungen der Schweizer Justiz."

SID