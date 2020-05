Das „COVID-19“-Virus hält die Welt zurzeit in Atem und stellt die Gesellschaft vor neue Herausforderungen. Wenn die Lieblingsmannschaft nicht mehr spielt oder eine Sportveranstaltung nach der anderen abgesagt wird, muss man sich nach anderen Möglichkeiten umsehen. Auch wenn das öffentliche Leben stark beeinträchtigt wird und soziale Kontakte tunlichst vermieden werden sollen, gibt es hier die besten Alternativen für alle Sportwettliebhaber.

Die beliebtesten Spiele im Online-Casino

Das Online-Casino bietet die optimale Alternative zu Sportwetten. Was erwartet dich im Online-Casino? Welche Spiele machen am meisten Spaß und wo gibt es die größten Gewinne, Jackpots und Bonus-Aktionen? Hier findest du einen kleinen Einblick über potentielle Glücksspiele, die Abwechslung und natürlich Spaß bereiten.

Roulette

Das Spiel ist eines der beliebtesten Spiele im Casino – ob online oder real. Seit Jahrhunderten hat das klassische Roulette eine faszinierende Wirkung und ist ein Paradebeispiel für das traditionelle Wetten auf den Zufall. Jeder ambitionierte Glücksritter findet sich früher oder später am Roulettetisch im Online-Casino oder in der Spielhalle um die Ecke wieder. Spieler können durch genaue Kenntnis der Roulette Spielregeln die Chancen auf einen finanziellen Profit steigern.

Blackjack

Blackjack ist das populärste Karten-Glücksspiel in den Online-Casinos. Die Ursprünge gehen bis ins 17. Jahrhundert zurück als man sich mit Kartenspielen vergnügte und es darum ging, 21 Punkte zu erzielen. Der Mythos unter den Glücksspielen ist in zahlreichen Filmen und Fernsehserien ein beliebtes Thema: nach Rain Man, Casino oder 21 verspürt man sofort Lust mit dem Kartenzählen anzufangen.

Slots

Ein Spielautomat, auch bekannt als Slot, ist ein Casinospiel, das von einer Person um Geld gespielt werden kann. Spielautomaten erfreuen sich weltweit großer Beliebtheit, ob in Spielhallen, Casinos oder eben im Internet, wo Tag für Tag Millionen von Walzen gedreht werden. Das Spielen an Spielautomaten in Online Casinos ist ein toller Zeitvertreib und bietet immer fantastische Jackpots an.

Live Casinos

Das Online-Glücksspiel ist mit echten Dealern live im Casino die innovativste und bis heute die spannendste Möglichkeit, im Internet um echtes Geld zu spielen. In Echtzeit lässt sich die aufregende und reale Casino-Atmosphäre erleben, ohne eine Spielbank besuchen zu müssen. Mithilfe einer HD-Live-Stream Technologie wird der Gaming Room direkt auf den Screen übertragen und man kann mit echten Karten, Würfeln und Menschen das Spiel führen.

Die Suche nach dem richtigen Online-Casino

Das richtige Online-Casino zu finden ist keine einfache Aufgabe. Besonders wenn das Angebot so umfangreich ist, sollte man mit Vorsicht an die Sache herangehen, denn es können an jeder Ecke falsche Anbieter lauern.

Auf CasinoSpielen.de findet man auf einen Blick die Bewertungen der sichersten Website-Betreibern und eine Top-Auswahl der besten Online-Casinos für deutsche Spieler. Jeden Tag eröffnen neue Online-Casinos, während andere schließen, da fällt es manchmal schwer einen guten Überblick zu behalten. Die zuverlässige Bewertungsplattform CasinoSpielen.de analysiert die besten Angebote und die Sicherheit, um beruhigt spielen zu können. Erfahre alles zu Games, Turnieren, Angeboten und Innovationen. Einem sicheren und erfolgreichen Spiel steht somit nichts mehr im Weg.