Der niederländische Fußball-Nationaltrainer Ronald Koeman ist wegen Herzproblemen in ein Krankenhaus in Amsterdam eingeliefert worden. Laut eines Berichts der Tageszeitung De Telegraaf, die sich auf Koemans Ehefrau Bartina und dessen Manager Rob Jansen beruft, habe sich der 57-Jährige am Sonntagnachmittag dort einer Herzkatheteruntersuchung unterzogen.

Ronald Koeman wird wegen Herzproblemen behandelt

Der Bondscoach soll mittlerweile stabil sein. Er muss jedoch bis Dienstag im Krankenhaus bleiben, was in den Niederlanden bei einem solchen Eingrif Standard ist, teilte sein Management mit. Koeman habe vorher noch nie Herzprobleme gehabt, die Beschwerden seien nach einem Fahrradtraining aufgetreten.

"Es ist ein Schock. Zum Glück geht es schon ein bisschen besser. Viel Kraft und eine gute Erholung, Trainer", twitterte der niederländische Fußballverband KNVB.

SID