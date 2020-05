Der Fußball-Weltverband FIFA will die Frauen-Weltmeisterschaft 2023 am 25. Juni vergeben. Ursprünglich hätte bei einem für Juni angesetzten Treffen des FIFA-Councils in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba über den Ausrichter entschieden werden sollen. Dieses war aufgrund der Corona-Pandemie aber verlegt worden. Die neu angesetzte Konferenz findet nun virtuell statt.

FIFA will die Frauen-WM Ende Juni vergeben

Die Entscheidung über den Gastgeber fällt zwischen den Bewerbungen aus Brasilien, Japan und Kolumbien sowie der gemeinsamen Kandidatur von Australien und Neuseeland.

SID