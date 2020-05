Kurz vor dem Restart im tschechischen Fußball muss Meister Slavia Prag nach einem positiven Coronatest in Quarantäne. Das gab der Verein am Dienstag bekannt, ohne den Namen des betroffenen Spielers zu nennen. "Der Klub wird bis Donnerstag isoliert", schrieb Präsident Jaroslav Tvrdik auf Twitter. Tschechiens Eliteklasse soll am kommenden Samstag fortgesetzt werden.

Slavia Prag beim Duell mit Borussia Dortmund

Nach der ersten Testreihe war verkündet worden, dass von 1442 Spielern zwei positiv auf das Virus getestet wurden. Beim zweiten Fall handelte es sich um einen Spieler von Mlada Boleslav, Prags nächstem Gegner. Die Teams sollen dennoch wie geplant am 26. Mai aufeinander treffen.

Dazu werden beide Mannschaften am Freitag und am Montag erneut getestet. "Wir wollen am Dienstag spielen, sollten die Tests von Montag negativ sein", so Tvrdik. Slavia führt die Liga mit acht Punkten Vorsprung vor Viktoria Pilsen an.

SID