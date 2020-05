Können Beamer & Public Viewing die gewohnte Stadionatmosphäre ersetzen?

Der Bundesligaspielplan 2020 wird fortgesetzt und nach 85 Tagen Pause rollt endlich wieder der Ball! Die Qualifikationsgruppe läutet am 2. Juni in Mattersburg und Innsbruck den Restart der Tipico Bundesliga ein. Am Tag danach startet die Meistergruppe in Linz und Graz. Der Kampf um Meisterschaft, Abstieg und die Qualifikation für die europäischen Ligen wird wieder Tausende in Ihren Bann ziehen. Trotz leerer Stadien bleibt der Fußball König, wie man das seit Kurzem bei unseren nördlichen Nachbarn beobachten kann.

Bild von Free-Photos auf Pixabay

Doch wie kommen die Zuschauer außerhalb der gesperrten Stadien zu ihrem Genuss? Wie kann zumindest ein Teil der Emotionen auf die distanzierten Fans übertragen werden, ist doch durch die Abstandsregeln der gemeinsame frenetische Jubel limitiert? Nun wird es zum Glück wärmer und nach der zweimonatigen häuslichen Isolation dürstet es jedermann nach Aktivitäten im Freien. Bundeskanzler Kurz stellt Erleichterungen in Aussicht und warum sollte, immer mit der nötigen Vorsicht und des notwendigen Hausverstands, ein gemeinsames Erlebnis vor einer Großleinwand in Kürze nicht möglich sein? Verleiher und Verkäufer von Beamern für Fußball Public Viewing hocken in den Startlöchern, um den Fans wenigstens ein bisschen Live-Feeling zu ermöglichen!

Beamer für jeden Anspruch

Das Angebot an Beamern ist groß und bevor sich der Fußballfan zu einem Kauf entschließt, sollte er sich im Klaren sein über die Örtlichkeit, wo er das Live-Erlebnis genießen möchte. Weitere Kriterien zur Kaufentscheidung sind dann die Lichtleistung und das Auflösungsvermögen. Letztendlich sollte darauf geachtet werden, ob das Gerät mit den vorhandenen Anschlüssen kompatibel ist.

Die Lichtleistung (Lumen) als entscheidendes Kriterium bei Fußball Beamern

Im Gegensatz zu Heimkino Beamern, die in abgedunkelten Räumen genutzt werden, hat ein Gerät für Sportübertragungen andere Anforderungen zu erfüllen. Um im Wohnzimmer eine vernünftige Bildqualität zu erreichen, ist mit nicht weniger als 3000 Lumen zu rechnen. Hier kann im Notfall mit Jalousien etwas abgedunkelt werden. Bei nächtlichen Übertragungen ist diese Lichtleistung auch im Garten oder auf der Terrasse ausreichend. Nun finden die meisten Spiele nachmittags oder am frühen Abend statt. Bei diesen Lichtverhältnissen ist dann ein Gerät anzuschaffen, welches mindestens 4500 Lumen bereitstellt. Damit ist eine Bildbreite von ca. 180 cm zu realisieren. Bei strahlendem Sonnenschein lässt es sich aber nicht vermeiden, den Bereich um Beamer und Leinwand etwas abzudunkeln. Mit einem Pavillon oder Zelt aus dunklem Stoff ist dieser Zustand aber problemlos herzustellen.

Eine exzellente Auflösung erhöht den Genuss

Natürlich hängt auch hierbei die Kaufentscheidung vom Budget ab. Ein schmales Portemonnaie bzw. ein preisbewusster Einstieg können das Pendel zur WXGA-Auflösung ausschlagen lassen. Allerdings sind wir heutzutage mindestens Full-HD-Qualität gewohnt, wenn nicht gar WUXGA. Erstere arbeitet mit 1920x1080 Pixeln, letztere bietet mit 1920x1200 Pixeln eine bessere vertikale Auflösung. Damit schaffen Sie nicht nur ein exquisites Erlebnis beim Fußball, diese Auflösungen bewältigen anstandslos die Anforderungen des Home Entertainment und sind für Präsentationen einsetzbar. Wer ein höheres Budget zur Verfügung hat oder an größere Veranstaltungen denkt, dem sei zu einer 4K- bzw. 4K-UHD-Auflösung geraten, zumal die Tendenz beim Pay-TV in diese Richtung geht. Mit Modellen, die die ultrahochauflösende Technologie anbieten, ist der Fußballfan bestens gewappnet für die restlichen Spiele des Bundesliga Spielplans 2020.

Technologie & Anschlüsse komplettieren die Kaufentscheidung

Die meisten Geräte arbeiten entweder mit 3LCD-Technologie, die eine etwas bessere Lichtleistung anbietet, oder mit DLP, die sich etwas mehr um die Pixeldarstellung bzw. Auflösung kümmert. Letztere sind 3D-tauglich, man muss im Einzelfall aber entscheiden, ob nicht eine etwas höhere Lichtleistung gewählt wird. Beamer arbeiten mit HDMI- Schnittstellen. Da auch die meisten modernen Receiver damit ausgestattet sind, kann dieses Problem vernachlässigt werden. Allerdings sind die Lautsprecher der Beamer im Normalfall schwachbrüstig und es ist sinnvoll, den Ton über einen separaten AV-Verstärker mit gesonderten Boxen laufen zu lassen.

Fußball mit Beamer auf Leinwand, eine gute Alternative

Sicher ersetzt die Technologie nicht das Erlebnis im Stadion. Die jetzt angekündigten Lockerungen lassen aber hoffen, dass Fußball in kleinem bis mittleren Rahmen in Gemeinschaft angeschaut werden kann. Diese Lücken können die Beamer sicherlich schließen. Da in naher Zukunft nicht damit zu rechnen ist, auf proppenvolle Fußballtempel zu treffen, könnte sich diese Übergangslösung sogar zum Dauerzustand entwickeln!