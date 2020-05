Der Präsident des Fußball-Drittligisten Preußen Münster wird aus Protest gegen die Fortsetzung des Spielbetriebs in dieser Saison keine Spiele seines Vereins mehr besuchen. "Um meine Haltung in dieser Situation und gegen die Allmacht des DFB zum Ausdruck zu bringen", begründete Christoph Strässer in einem Interview auf der Internetseite des Vereins seine Entscheidung.

Präsident Strässer will Münster-Spiele boykottieren

Zudem werden die Vertreter von Aufsichtsrat und Beirat in Anlehnung an das Gründungsjahr des Klubs die ersten 19:06 Minuten der Partie gegen den Halleschen FC am Sonntag (14.00 Uhr) boykottieren.

SID