Die SpVgg Unterhaching hat einen erfolgreichen Start beim Wiederbeginn der 3. Fußball-Liga hingelegt. Der Ex-Bundesligist gewann bei der SG Sonnenhof Großaspach mit 2:0 (1:0). Mit 47 Punkten schlossen die Hachinger zu Tabellenführer MSV Duisburg auf, der erst am Sonntag (13.00 Uhr/MagentaSport) im Spitzenspiel bei 1860 München gastiert. Felix Schröter (45.) und Stephan Hain (48.) schossen Unterhaching zum Sieg.

Schröter (l.) erzielt das 1:0 für Unterhaching

Aufsteiger Waldhof Mannheim unterlag dem KFC Uerdingen mit 1:2 (0:1) und musste im Aufstiegsrennen einen herben Rückschlag hinnehmen. Im bayerischen Duell verlor der FC Ingolstadt gegen Bayern München II 1:2 (1:1).

In Mannheim traf Osayamen Osawe (34.) zum 1:0 für den KFC, Jan Kirchhoff (64.) erhöhte nach der Pause. Kevin Koffi (69.) markierte nur noch das Anschlusstor. Der FC Bayern II war bei den Schanzern durch Timo Kern (4.) in Führung gegangen, Marcel Gaus (45.) glich aus. Chris Richards (89.) sicherte den Bayern-Sieg. Gaus flog wegen wiederholten Foulspiels per Ampelkarte vom Platz (88.).

Eintracht Braunschweig setzte sich gegen Viktoria Köln mit 4:2 (2:1) durch und bleibt ebenfalls auf Tuchfühlung zur Spitze. Viktoria-Coach Pawel Dotschew avancierte mit seinem 238. Auftritt in der 3. Liga zum Rekordtrainer. Er ließ Peter Vollmann, Sportdirektor bei der Eintracht, hinter sich.

Mike Wunderlich (3.) hatte die Rheinländer in Führung gebracht. Leon Bürger (10.) und Martin Kobylanski (40.) sorgten für die Wende zugunsten der Braunschweiger. Hamza Saghiri (62.) glich zum 2:2 aus, doch Marcel Bär (65./80.) brachte den Dreier für den deutschen Meister von 1967 unter Dach und Fach.

Der FSV Zwickau konnte im Abstiegskampf beim 2:2 (0:2) gegen Hansa Rostock trotz eines klaren Halbzeitrückstands punkten. Nico Granatowski (22., Foulelfmeter) und John Verhoek (27.) trafen für die Mecklenburger. Nils Miatke (60.) und Elias Huth (73.) sorgten für den Ausgleich für den FSV. Verhoek sah wegen wiederholten Foulspiels (77.) die Gelb-Rote Karte.

Der SV Meppen unterlag den Würzburger Kickers 1:3 (0:0). Der 1. FC Magdeburg verlor gegen den 1. FC Kaiserslautern ebenfalls 0:1 (0:1). Lauterns Lennart Grill parierte einen Foulelfmeter von Jürgen Gjasula (70.).

SID