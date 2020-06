Der frühere brasilianische Fußball-Nationalspieler Fred tritt für den guten Zweck in die Pedale: Der 36-Jährige ist am Montagmorgen zu seiner "Tour de Fred" gestartet. Mit der 600 Kilometer langen Fahrradtour will er arme Familien unterstützen, die von der Corona-Pandemie betroffen sind.

Radelt nach Rio de Janeiro: Fred

Auf seinem Weg von Belo Horizonte nach Rio de Janeiro werde er einen Essenskorb für jeden zurückgelegten Kilometer spenden, um "4000 armen Familien zu helfen", schrieb Fred bei Twitter. Dabei will er kleinere Straßen nehmen, um Ansammlungen von Menschen zu verhindern, die ihn anfeuern und damit gegen Kontaktbeschränkungen verstoßen könnten.

Fred traf in seinen 39 Spielen für die brasilianische Nationalmannschaft 18-mal, er nahm an der WM 2006 und 2014 teil. Mit Olympique Lyon gewann er zwischen 2006 und 2009 dreimal die französische Meisterschaft. Mit seinem derzeitigen Verein Fluminense Rio de Janeiro wurde er zweimal brasilianischer Meister.

SID