Die Fußballerinnen des Zweitligisten Arminia Bielefeld sind überraschend in das Halbfinale des DFB-Pokals eingezogen. Die Ostwestfälinnen schlugen den mehrmaligen Finalisten und Bundesligisten SC Sand dank des Dreierpacks von Sarah Grünheid (62./75./76.) mit 3:1 (0:1).

DFB-Pokal: Bielefeld erreicht das Halbfinale

Im Kampf um das Endspiel wartet der Gewinner der Partie des Zweitligisten FSV Gütersloh 2009 gegen den Double-Sieger VfL Wolfsburg auf Bielefeld. Das Spiel des Titelverteidigers findet am Mittwochabend (19.00 Uhr) statt.

Ebenfalls im Halbfinale steht die SGS Essen nach dem 3:1 (2:1) beim dreimaligen Cupsieger Turbine Potsdam. Für Aufsehen sorgte dabei Essens U-Nationalspielerin Nicole Anyomi, die nach ihrem Tor zum zwischenzeitlichen 1:1 (45.) auf die Knie gegangen war und damit wie männliche Bundesligaprofis am vergangenen Wochenende ein Zeichen gegen Rassismus setzte.

Im Halbfinale trifft die SGS auf Ligarivale Bayer Leverkusen, der bereits am Dienstag durch ein 3:2 n.V. gegen die favorisierte TSG Hoffenheim in die Vorschlussrunde eingezogen war.

Die Frauen-Bundesliga hatte am vergangenen Wochenende ihren Spielbetrieb wiederaufgenommen, die Saison der 2. Liga ist indes abgebrochen. Die Pokal-Halbfinals werden bereits am 10. und 11. Juni ausgetragen. Das Finale soll am 4. Juli in Köln über die Bühne gehen. Alle Partien finden aufgrund der Corona-Pandemie unter Ausschluss der Zuschauer statt.

SID