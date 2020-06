Beim russischen Fußball-Erstligisten FK Rostow stehen sechs Spieler unter Verdacht, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben. Die Mannschaft wurde komplett für zwei Wochen unter Quarantäne gestellt.

Am Freitag sollte Rostow zum Restart der russischen Meisterschaft bei FK Sotschi antreten. Die Mannschaft aus Rostow kann vorläufig nicht am Spielbetrieb teilnehmen, wann dies wieder möglich ist, kann zurzeit nicht beantwortet werden. Denn auch an Training ist derzeit nicht zu denken.

In Russland sind mehr als 560.000 Personen an COVID-19 erkrankt, bislang wurden über 7600 Tote verzeichnet.

SID