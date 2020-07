Faszination Fußball

Rund 300.000 aktive Spieler verzeichnen Österreichs Fußballvereine. Davon sind rund 160.000 Kinder gemeldet. Das runde Leder übt eine große Faszination aus: Immerhin geht es bei der Sportart um Teamgeist, Taktik und rasches Reagieren. Fußballspieler müssen einiges an Kondition mitbringen, um vom Anpfiff bis zum Ende des Spieles ihre Leistung abzurufen zu können. Viele Stunden des Trainings gehen voraus, wobei es dabei um Ausdauer und Schnelligkeit geht. Doch nicht nur aktive Sportler können dem Spiel etwas abgewinnen. Hundertausende verfolgen Ligaspiele vor den Bildschirmen und fiebern mit, wenn die Lieblingsmannschaft sich der Konkurrenz stellt. Manche nutzen auch die Chance, bei Mr Green oder einem anderen online Sportwetten Anbieter das Knowhow mit einem richtigen Tipp zu Geld zu machen.



Bild von S. Hermann & F. Richter auf Pixabay

Die Anfänge des Fußballspiels

Über die Frage wer das Fußballspiel eigentlich erfunden hat, scheiden sich die Geister. Überlieferungen zufolge haben schon die Chinesen im 3. Jahrhundert v. Chr. damit begonnen. Damals gab es ein Spiel mit dem Namen Cuju, welches sich offenbar großer Beliebtheit erfreute. Zwar kennt man die Regeln des Spieles nicht genau, Fakt ist jedoch, dass regelmäßiges Training zur militärischen Ausbildung dazugehörte. Jüngsten Erkenntnissen zufolge war das Spiel bis in das Jahr 600 n.Chr. sogar ein Nationalsport. Hier weitere Details aus der Frühgeschichte:

Auch in den alten Kulturen in Kolumbien wurde Fußball gespielt. Zum Einsatz kam ein runder Ball, der aus Kautschuk gefertigt war und sogar einige Kilogramm schwer war

Das Buch dīwānlughāt at-turk belegt, dass es schon im 11. Jahrhundert n.Chr. in der Türkei ein Spiel gab, wo ein Fußball im Mittelpunkt steht.

In den Köpfen vieler hat sich England als Mutterland des Fußballs verankert. Fakt ist jedoch, dass es auch in Italien und Frankreich beliebt war. Angeblich sehr ruppig ging es in Florenz beim Calcio Storico zu.

In England, der „Mutter des Fußballs“ war es üblich, dass zwei Dörfer einen Ball in das Stadttor des Gegners schossen. Naturgemäß war das Spielfeld überdimensional groß, es erstreckte sich zum Teil über mehrere Kilometer. Wegen der Brutalität, die zum Teil herrschte, wurde das Spiel von der Kirche teilweise verboten.

Das traditionelle Fußballspiel

Fußball so wie es die Welt heute kennt geht auf die britischen Universitäten und Privatschulen zurück. Vorreiter waren unter anderem die Rugby School am Cheltenham College, die Charterhouse School und die Shrewsbury School. Damals herrschten überall etwas andere Regeln. Im Jahr 1846 wurden von Studenten an der Cambridge Universität zum ersten Mal Fußballregeln niedergeschrieben. Ein Meilenstein in der Entwicklung des Sports war die Gründung der Football Association im Jahr 1963 in London. Sie verfasste ein Konvolut an Regeln, die in den darauffolgenden Jahren mehrfach modifiziert wurden. Unter anderem wurde der so genannte Fair Catch, also das Fangen des Balls von Feldspielern verboten. Seit 1971 darf nur mehr der Tormann den Ball mit den Händen berühren.

Im ersten Jahrzehnt gab es noch keine einheitlichen Richtlinien für die Größe des Balls: erst am 30. November 1872 einigte man sich auf die derzeitige Größe. Ebenfalls auf die 1870er Jahre geht die Größe des Tores zurück: Seit damals befindet sich die Querlattenunterkante auf 8 Fuß (2,44 Meter).

Eine Halbzeitpause gibt es erst seit 187, zwei Jahre später durfte der Schiedsrichter zum ersten Mal einen Spieler des Platzes verweisen.

Was viele nicht wissen ist, dass sich Fußball in Kontinentaleuropa zuerst in der Schweiz durchsetzte. Engländer, die in der Region des Genfer Sees studierten, brachten den Sport aus ihrer Heimat mit. Ab 1870 entstanden immer mehr Fußballclubs, zu den Vorreitern zählt der FC St Gallen mit Gründungsdatum 1879.

In Österreich war man etwas später dran, der erste Fußballclub in den 1890er Jahren gegründet. Auch dabei hatten die Engländer ihre Finger im Spiel.Der Vienna Cricket Club geht auf Expatriats von der britischen Insel zurück. Die „Vienna“ gilt als ältester Club, der am 22. August 1894 gegründet wurde.