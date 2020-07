Tausende Fans des griechischen Fußballmeisters Olympiakos Piräus haben sich am Sonntag über die Corona-Schutzmaßnahmen hinweggesetzt und den 45. Titel ihrer Mannschaft außerhalb des Karaiskakis-Stadions gefeiert. In Griechenland sind aufgrund der Corona-Pandemie große Menschenansammlungen verboten.

The party is getting underway in Piraeus 🔥



Growing crowds of Olympiacos fans are gathering outside of Karsaiskakis stadium to celebrate their 45th Super League title. #olyaek pic.twitter.com/yaD989c7Od