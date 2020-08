Die Fußballerinnen von Bayern München wollen beim Finalturnier der Champions League den Titel holen. "Diese Saison hat es mit der Meisterschaft und dem DFB-Pokal nicht geklappt, deswegen sind wir jetzt sehr geil darauf und haben Bock", sagte Nationalspielerin Giulia Gwinn am Mittwoch dem SID. Es sei noch nie "in so kurzer Zeit" möglich gewesen, den Titel in der Königsklasse zu gewinnen.

Die Bayern-Spielerinnen wollen in der CL angreifen

Auch Trainer Jens Scheuer ist vor dem Finalturnier im spanischen Bilbao (21. bis 30. August) zuversichtlich. "Natürlich sind wir hungrig, wir wollen das unbedingt erreichen. Jeder, der bei dem Turnier dabei ist, möchte den Titel gewinnen", sagte der 41-Jährige.

Im Viertelfinale des Turniers treffen die Münchenerinnen am 22. August (20.00 Uhr) auf den französischen Titelverteidiger Olympique Lyon um Nationalspielerin Dzsenifer Maroszan. Wie bei den Männern wird das Finalturnier in K.o.-Spielen zu Ende gebracht.

SID