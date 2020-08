Brasiliens Fußball-Legende Mario Zagallo feiert am Sonntag seinen 89. Geburtstag. Der ehemalige Nationalspieler und spätere Auswahlcoach der Selecao war an vier der fünf WM-Titeln des Rekord-Weltmeisters beteiligt und war der erste Fußballer, dem dieser Triumph als Spieler und Trainer gelang.

89 Jahre jung: Mario Zagallo

Zagallo wurde 1931 in Maceio geboren und begann seine aktive Karriere 1946 bei America FC in Rio de Janeiro. Als Nationalspieler gewann er 1958 und 1962 die WM, fünf Jahre später trat er seine erste Trainerstelle an. Velho Lobo, der alte Wolf, wie Zagallo wegen seiner taktischen Kniffe genannt wird, war zweimal Nationaltrainer (1970 bis 1974 und 1994 bis 1998) und wurde 1970 ein drittes Mal Weltmeister. Den vierten WM-Titel holte er 1994 als Technischer Koordinator des Verbandes CBF.

Und welcher der vier Titel war der wichtigste? "Diese Frage ist leicht zu beantworten: 1958 als Spieler und 1970 als Trainer", sagte Zagallo bei fifa.com. Zagallo, der Brasilien 2002 zuletzt interimsweise betreute, lebt zurückgezogen in Rios noblem Stadtteil Barra da Tijuca. Seinen letzten großen Wunsch, den Triumph bei der Heim-WM 2014, konnten ihm seine Landsleute um Superstar Neymar vor sechs Jahren nicht erfüllen. Da zerstörte Deutschland mit dem 7:1 im Halbfinale in Belo Horizonte alle Hoffnungen von Zagallo.

SID