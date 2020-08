Bei der Rückkehr von Zuschauern ins Stadion hat der chinesische Erstligist Shanghai SIPG einen Sieg gefeiert. Der Dritte der Vorsaison in der chinesischen Super League setzte sich in Suzhou vor den Toren Shanghais vor knapp 2000 Zuschauern gegen Peking Guoan mit 2:1 (1:1) durch.

Oscar jubelt vor knapp 2000 Zuschauern

Die Fans mussten sich an strenge Regeln halten, um die Verbreitung des Coronavirus zu verhindern. Anhänger beider Lager wurden mit Bussen zum Stadion in Suzhou gebracht und mussten in der Vorwoche einen Coronatest bestehen. Während der Partie galt auf den Tribünen ein Sicherheitsabstand von einem Meter. Ebenso galt Maskenpflicht.

Die 16 Mannschaften aus der Eliteliga wurden in zwei Achter-Gruppen aufgeteilt, die Spielorte sowie die Hotels sind fest vorgegeben. Eine Basis befindet sich in Dalian, die zweite in Suzhou. Für circa 80 Tage sollen sich die Teams darin fernab von Familie und Freunden komplett abschotten. Insgesamt befinden sich 1870 Personen in der "Fußball-Blase".

SID