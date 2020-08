Die Fußballerinnen von Bayern München müssen in den kommenden Monaten ohne Stürmerin Jovana Damnjanovic (25) auskommen. Die serbische Nationalspielerin hat in der Champions League beim Viertelfinal-Aus gegen Olympique Lyon (1:2) am Samstag einen Kreuzbandriss im rechten Knie erlitten. Das ergab eine Untersuchung nach der Rückkehr aus Bilbao.

Damnjanovic (r.) verletzte sich im Spiel gegen Lyon

"Sie hat in den letzten Monaten eine unglaubliche Entwicklung gemacht und ist auf und neben dem Platz eine wichtige Persönlichkeit. Wir werden sie in den nächsten Monaten sehr vermissen", sagte die sportliche Leiterin Bianca Rech.

Damnjanovic, in der vergangenen Bundesliga-Saison mit elf Toren in 21 Spielen erfolgreichste Bayern-Torjägerin, war im Duell mit dem Titelverteidiger nach einer Stunde ein- und wegen der Knieverletzung nur 14 Minuten später wieder ausgewechselt worden.

SID