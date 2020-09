Fußball-Rekordmeister Bayern München gibt Junioren-Nationalspieler Oliver Batista-Meier für ein Jahr in die niederländische Eredivisie ab. Der 19-Jährige wechselt auf Leihbasis zum SC Heerenveen, um Spielpraxis zu sammeln, heißt es in einer Mitteilung der Bayern. Der Vertrag des Offensivtalents läuft noch 2023 in München.

Batista-Meier (l.) wird zum SC Heerenveen verliehen

In der abgelaufenen Saison kam Batista-Meier 18-mal in der 3. Liga für Bayerns U23 zum Einsatz (vier Tore). Ende Mai feierte der gebürtige Kaiserslauterer sein Bundesliga-Debüt, weitere Einsätze für die Profis kamen seitdem nicht dazu.

SID