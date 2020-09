Bayern München plant für das Duell mit dem FC Sevilla um den europäischen Supercup am Donnerstag in Budapest wieder mit Alphonso Davies und Leon Goretzka. Das bestätigte Trainer Hansi Flick nach dem Bundesliga-Auftakt gegen Schalke 04 (8:0). Davies hatte bei der Demontage der Königsblauen 90 Minuten auf der Bank gesessen, Goretzka war angeschlagen ausgewechselt worden (51.).

Beim Supercup könnte das Duo wieder auf dem Platz stehen

"Alphonso hatte in den letzten beiden Trainingseinheiten Probleme und nur grünes Licht für 45 Minuten. Wir wollten kein Risiko eingehen, aber bis Sevilla haben wir noch ein bisschen Zeit", sagte Flick über den Kanadier. Nationalspieler Goretzka habe einen Schlag abbekommen und "früh signalisiert, dass es nicht weitergeht. Aber ich glaube, dass es nicht so schlimm ist und er am Donnerstag zur Verfügung steht", meinte Flick.

SID