Der langjährige Bundesliga-Profi und ehemalige Fußball-Nationalspieler Sandro Wagner (32) wird neuer Experte beim Streamingdienst DAZN und Nachfolger von Rio-Weltmeister Per Mertesacker, der zum ZDF gewechselt ist. Die Expertenrunde bei DAZN umfasst nun Wagner, Jonas Hummels, Ralph Gunesch und Sebastian Kneißl.

Sandro Wagner wird Experte bei DAZN

Seinen ersten Einsatz absolviert der einstige Torjäger, der seine Karriere inzwischen beendet hat, am Mittwoch beim Supercup der Deutschen Fußball Liga (DFL) zwischen Bayern München und Borussia Dortmund in der Allianz Arena. "Ich möchte den Fußball-Fans bei DAZN in erster Linie inhaltsstarke Analysen bieten. Natürlich werde ich mir dabei treu bleiben und wie gewohnt kein Blatt vor den Mund nehmen", sagte Wagner.

SID