Der KFC Uerdingen hat in der 3. Fußball-Liga auch sein zweites Saisonspiel verloren. Der frühere Bundesligist unterlag am Montag dem SV Meppen in Düsseldorf mit 0:2 (0:0) und belegt nur den vorletzten Tabellenplatz.

Trainer Torsten Frings gewann mit Meppen

Markus Piossek (22.) per Flugkopfball und Valdet Rama (59.) trafen für die Emsländer, die sich damit für das 1:3 zum Auftakt gegen 1860 München rehabilitierten.

In der 87. Minute sahen der Uerdinger Dave Gnaase und Meppens Luka Tankulic nach einer Schubserei beide Gelb-Rot.

SID