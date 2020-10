Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern ist auf der Suche nach einem neuen Chefcoach fündig geworden. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, übernimmt Jeff Saibene den Trainerposten beim Traditionsklub. Der Verein lud für Freitagnachmittag bereits zur "Vorstellung des neuen Cheftrainers" zu einer Pressekonferenz ein, bestätigte den Namen allerdings noch nicht.

Jeff Saibene wird wohl neuer FCK-Trainer

Der ehemalige Coach von Arminia Bielefeld und des FC Ingolstadt tritt die Nachfolge des am Dienstag entlassenen Boris Schommers an. Der Luxemburger erhält laut Medienberichten einen Vertrag bis Sommer 2022. Interimsmäßig hatte U19-Trainer Oliver Schäfer die Mannschaft unter der Woche betreut. Mit null Punkten legte der FCK an den ersten beiden Spieltagen einen Fehlstart hin.

SID