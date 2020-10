In der Fußball-Bundesliga hat Rio-Weltmeister Mario Götze keinen neuen Klub gefunden, deshalb wechselt der Finaltorschütze von 2014 in die Niederlande. Der 28-Jährige, der bei Borussia Dortmund keine Rolle mehr spielte, absolvierte am Dienstagabend nach einem Bericht des Algemeen Dagblad den Medizincheck bei der PSV Eindhoven und soll einen Zweijahresvertrag erhalten.

Der BVB verlängerte mit dem Weltmeister von 2014 nicht

Zuletzt war Götze vor allem mit Hertha BSC in Verbindung gebracht worden. Nach der 3:4-Last-Minute-Niederlage der Berliner gegen Bayern München am Sonntag hatte Trainer Bruno Labbadia öffentlich über ein mögliches Engagement gesprochen. In den Niederlanden schloss das Transferfenster erst Dienstag, Götze hätte als vereinsloser Spieler aber ohnehin auch noch später bei einem neuen Klub unterschreiben können.

Der offensive Mittelfeldspieler war nach drei enttäuschenden Jahren bei Bayern München im Sommer 2016 zum BVB zurückgekehrt. Dort erhielt er nach der vergangenen Saison keinen neuen Vertrag mehr.

SID