Im Wettschießen um die Tabellenführung in der Frauenfußball-Bundesliga hat Double-Gewinner VfL Wolfsburg den Rivalen Bayern München von der Spitze verdrängt. Die "Wölfinnen" behielten am fünften Spieltag ihre "weiße Weste" durch ein 4:0 (2:0) gegen den SC Sand und überholten damit zugleich die punktgleichen Bayern, die gegen den MSV Duisburg 3:0 (3:0) gewannen und in der Tabelle wegen der um ein Tor geringeren Trefferzahl auf Rang zwei zurückfielen.

Popp trifft zweimal für den VfL

Bei Wolfsburgs Erfolg war Nationalmannschafts-Kapitänin Alexandra Popp mit zwei Treffern die erfolgreichste Schützin. München hingegen konnte das Ergebnis nach seiner klaren Pausenführung nicht höher schrauben und musste damit seine Spitzenposition räumen.

Im Verfolgerfeld kann derzeit nur Turbine Potsdam mit dem Führungsduo Schritt halten. Der Ex-Meister hat nach seinem 3:0 (0:0) gegen den SC Freiburg auf Rang drei weiterhin zwei Punkte Rückstand. Für Eintracht Frankfurt dagegen liegen die beiden Topteams nach einem 2:2 (1:1) auf eigenem Platz gegen Bayer Leverkusen vorerst außer Reichweite.

