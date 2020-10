Ex-Bundesligist SpVgg Unterhaching hat sich am 4. Spieltag der 3. Fußball-Liga durch ein 2:1 (1:1) gegen den SV Meppen auf den zweiten Tabellenplatz verbessert. Hilal El-Helwe (15.) hatte die Emsländer am Sonntag in Führung gebracht, Patrick Hasenhüttl (19.) und der eingewechselte Niclas Anspach (72.) sorgten für den Hachinger Sieg.

Unterhaching springt auf Rang zwei der Tabelle

Die Münchner Vorstädter rangieren mit neun Zählern damit nur einen Punkt hinter Spitzenreiter 1860 München.

SID