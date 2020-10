Vier Teams gehen für Österreich in der Saison 20/21 in den europäischen Wettbewerben an den Start. RB Salzburg tritt in der "Königsklasse" an, und mit Rapid Wien, dem Linzer ASK sowie dem Wolfsberger AC haben es gleich drei österreichische Mannschaften in die Gruppenphase der UEFA Europa League geschafft. Welches dieser Teams dort für eine Überraschung gut ist, beleuchten wir in diesem Artikel.

RB in der Champions League nur Außenseiter

Den RB Salzburg hat es bei der Auslosung zur UEFA Champions League hart erwischt. Mit dem Titelverteidiger, dem deutschen Meister FC Bayern München sowie dem spanischen Top Club Atlético Madrid bekam der österreichische Meister gleich 2 europäische "Schwergewichte" in seine Gruppe zugelost. Dazu der russische Vertreter Lokomotive Moskau.

Die Freude über den zweiten Einzug in die Champions League in Folge wird durch die Zulosung in diese Hammer-Gruppe sicherlich ein wenig getrübt sein. Sich in Lostopf 3 befindend musste RB bei der Auslosung mit schweren Gegnern rechnen, aber dass es den österreichischen Vertreter derart hart treffen würde, war nicht unbedingt abzusehen.

Ein Weiterkommen der Salzburger in dieser Gruppe würde einer Sensation gleichen. Allein der Vergleich der Marktwerte stellt die Machtverhältnisse in dieser Gruppe klar: Laut transfermarkt.de ist der Kader von RB ungefähr 144 Millionen Euro wert. Der FC Bayern München kommt auf einen Marktwert von geschätzten 874,65 Millionen Euro. Somit ist der Kader des aktuellen Titelverteidigers mehr als sechsmal so viel wert, wie der von RB. Der Kader des spanischen Hauptstadt-Clubs, Atlético Madrid, wird auch noch auf beachtliche 735,50 Millionen Euro geschätzt.

Prognose: RB Salzburg geht als klarer Underdog in seine zweite Champions-League-Saison. Die Österreicher werden weit über sich hinauswachsen müssen, um sich in dieser Gruppe für die nächste Runde zu qualifizieren. Aber selbst im Kampf um Platz 3, welcher immerhin noch für den Einzug in das Sechzehntelfinale der Europa League berechtigt, ist der russische Konkurrent aus Moskau nicht zu unterschätzen. Hier sollten sich die Salzburger trotzdem durchsetzen.

Alles möglich in der Europa League

Für die österreichischen Vertreter ist in der UEFA Europa League durchaus alles drin. Rapid Wien darf sich auf den FC Arsenal London freuen, der LASK bekommt es mit Tottenham London mit einem weiteren Top Club aus der englischen Premier League zu tun, während der WAC die wohl ausgeglichenste Gruppe erwischt.

Rapid vor heißem Duell mit Arsenal

Rapid Wien bekommt es in Gruppe B mit einem echten europäischen Schwergewicht zu tun: Arsenal London. Die Wiener freuen sich besonders auf dieses Duell mit dem großen Club aus Englands Hauptstadt. Arsenal ist hier der große Favorit. Neben dem FC Arsenal erwarten die Wiener noch FC Dundalk aus Irland sowie dem norwegischen Vertreter Molde FK, die in der Champions-League-Quali an den ungarischen Club Ferencváros Budapest scheiterten.

Prognose: Für Rapid sollte Platz 2 in dieser Gruppe Pflicht sein. Dundalk und der vierfache norwegische Meister Molde FK sind zwar nicht zu unterschätzen, Rapid Wien muss hier aber den Anspruch haben, diese Clubs hinter sich zu lassen.

Interessante Gruppe für LASK

Der Linzer ASK bekommt es in Gruppe J mit interessanten, aber auch machbaren Aufgaben zu tun. Der englische Spitzenclub Tottenham London sticht hier als klarer Favorit auf den Gruppensieg heraus. Dahinter muss sich der LASK aber absolut nicht verstecken. Mit dem belgischen Club Royal Antwerpen und dem bulgarischen Vertreter Ludogorez Rasgrad trifft man sich ungefähr auf Augenhöhe.

Prognose: Für den LASK geht es in dieser Gruppe wohl "nur" um Rang 2. Und dieser sollte durchaus im Bereich des Möglichen liegen. Ludogorez Rasgrad wird hier voraussichtlich der härteste Konkurrent. Die Bulgaren stellen ein international erfahrenes Team, das hart zu knacken sein wird. Die Linzer sollten sich aber am Ende durchsetzen und in die nächste Runde einziehen.

Spannende Aufgaben für den Wolfsberger AC

Die Gruppe K ist gespickt mit Teams auf Augenhöhe und ohne den großen Favoriten. Für Wolfsberg stehen äußerst interessante Duelle bevor. ZSKA Moskau, die eigentlich lieber Champions League spielen, Feyenoord Rotterdam und der kroatische Vertreter Dinamo Zagreb werden allesamt harte Aufgaben für die Österreicher. Hier ist kaum ein Ausgang vorherzusehen.

Prognose: Für den WAC wird es in Gruppe K schwer, die nächste Runde zu erreichen. Die absolute Topmannschaft fehlt in dieser Gruppe, aber ZSKA ist sehr erfahren auf internationaler Bühne und regelmäßig in der Champions League vertreten, Feyenoord ist immer noch ein großer Name, gespickt mit vielen Talenten und nur schwer einzuschätzen, und Zagreb ist alles andere als ungefährlich. Der Ausgang dieser Gruppe ist sehr schwer vorauszusagen. Unserer Einschätzung nach wird es äußerst eng für Wolfsberg, sich für das Sechzehntelfinale zu qualifizieren.