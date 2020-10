Nervenkitzel scheint insgesamt ein wichtiger Bestandteil für das Leben einiger Menschen zu sein. Das zeigt bereits in den Verkaufsstatistiken von Büchern. Aus diesem Grund befinden sich Thriller fast immer an der Spitze der Verkaufscharts. Häufig handelt es sich in diesem Genre um Mord, Totschlag, Betrug, Intrigen, Verschwörungen, ebenso wie um Glück oder eben Unglück.

Foto: Chaos Soccer Gear / Unsplash

Beim Glück bzw. Unglück geht es häufig darum, ob man dieses beeinflussen kann. Darum haben gerade Spiele, die darauf abzielen, Geld zu gewinnen oder zu verlieren, einen ganz besonders hohen Reiz. Casinos üben diesen Reiz in vollem Umfang aus. Die besten Online Casinos ohne Einzahlung findet man hier.

Wer Fußball liebt, setzt sein Geld sicherlich häufig auch bei Sportwetten ein. Manchmal wird auch während des Spiels noch etwas gesetzt, um dem ganzen Event die richtige Würze zu verleihen. Doch wieso ist das Glücksspiel eigentlich so beliebt? Wir gehen dieser und anderen Fragen auf den Grund.

Warum spielt der Nervenkitzel eine so wichtige Rolle?

Begründet scheint diese Tatsache in der Evolution der Menschheit zu liegen. Die Hauptaufgabe unserer Vorfahren bestand schlicht und ergreifend darin, zu überleben. Um dieser Hauptaufgabe gerecht werden zu können, war das oberste Gebot, zu lernen, wie man Gefahren möglichst schnell erkennt.

Die schönen Dinge des Lebens, wie wir sie heute kennen, also Liebe, Romantik und Ähnliches, spielte für das Überleben überhaupt keine Rolle. Nur das Überleben hatte Priorität, aus diesem Grund hat sich das Gehirn ohne Unterlass auf potentielle Gefahren konzentriert.

Das Gehirn hat bis heute diese Tatsache nicht verlernt. Zwar gibt es all die Gefahren, von denen unsere Ahnen früher tagtäglich bedroht waren, schon lange nicht mehr, aber die Veranlagung ist fest ins uns verankert.

Die neu gefundene Sicherheit wird jetzt nicht einfach genossen, sondern der Mensch sucht einfach die Gefahr. Der Nervenkitzel ist ein Erbe, dass sich nicht einfach unterdrücken lässt. Nicht jeder möchte deswegen gleich sein Leben riskieren und einen Bungee-Jumping Sprung wagen. Doch es geht auch anders.

Fußball und Glücksspiel sind eng miteinander verdrahtet

Fast jeder Verein hat heute in irgendeiner Form Bezug zum Glücksspiel. Anbieter von Casino-Games oder Sportwetten treten immer häufiger als Sponsoren in Erscheinung. Prominentestes Beispiel dürfte “Sunmaker” sin. Der Sportwetten-Anbieter hatte zuletzt als Trikotsponsor etlicher Clubs aus der 1. bis 3. Liga seine Bekanntheit deutlich gesteigert.

Auch in den Halbzeitpausen gibt es viel Werbung für Sportwetten- und Casino-Anbieter. Das dürfte auch ein Grund dafür sein, wieso zahlreiche Personen sich die Halbzeitpause damit vertreiben, schnell noch ein paar Euro auf ihre Lieblingsmannschaft zu setzen.

Das Zocken in der Halbzeitpause bzw. sogar während des laufenden Spiels hat aus so manch einer langweiliger Partie schon wieder ein absolutes Highlight gemacht. Besonders wenn man mit Freunden zusammen zockt, bringt es ein bisschen Spannung rein.

Sportwetten und Online Casinos bieten den gewünschten Kick

Sportwetten, ebenso wie die Spiele im Online Casino, involvieren den Spieler stärker in das Geschehen. Heutzutage zählen Sportwetten genauso zu den Freizeitaktivitäten, wie selber einen Sport auszuüben.

Der Nervenkitzel, einem Fußballspiel im Stadion oder am Fernseher beizuwohnen, genügt inzwischen vielen Menschen nicht mehr. Viel besser und tiefer wird man in das Spiel involviert, wenn man zum Beispiel eine Sportwette abschließt.

Plötzlich ist man beim Sieg oder bei der Niederlage persönlich involviert. Hier geht es plötzlich nicht mehr nur noch um das Gewinnen oder um das Verlieren, sondern auch darum, ob man sein eingesetztes Geld verliert, oder ob man einen echten Gewinn einstreicht.

Eine eigene Welt

Das Spielen in einem Real Casino zieht einen schon beim Eintritt in das Casino in eine ganz eigene Welt. Hier findet der Besucher sofort eine einzigartige Atmosphäre schon allein auf Grund der unglaublich detailreichen Inneneinrichtung vor. Die Geräuschkulisse und der hier erforderliche Dresscode tun ihr Übriges, um sich sofort in einer anderen Welt zu befinden.

Die bunten Jetons lassen manchmal für eine Augenblick vergessen, dass es sich hier um echtes Geld handelt, und man ist sofort mitten im Spielfieber. Doch sind die Einsätze erst einmal gemacht, so dringt das Bewusstsein sofort wieder durch, dass hier um Echtgeld gespielt wird. Eine wunderbare Art, den Nervenkitzel zu erleben

Sportwetten vermitteln ein starkes Gemeinschaftsgefühl

Zu den häufigsten Sportwetten zählen vermutlich die Fußballwetten. Ausgeführt werden sie manchmal sogar in der Gemeinschaft mit anderen Leuten, das macht sie natürlich ganz besonders reizvoll. Hier geht es darum, ob die Mannschaft den Sieg erringt, und natürlich auch darum, ob man die Wette gewinnt.

Vielleicht haben auch einige aus der Gruppe einen anderen Wett-Tipp abgeben, dann wird es ganz besonders aufregend. Wer geht nun als Gewinner und wer als Verlierer aus der Wettpartie hervor?

Das Online Casino – heimlich und allein den Nervenkitzel genießen

Wer ein Online Casino besucht, genießt nicht selten die Ruhe und die Tatsache, dass man vollkommen ungestört und voll konzentriert spielen kann. Wer hier seine Einsätze macht, kämpft Spiel für Spiel mit sich allein und sorgt immer wieder für einen ganz neuen Nervenkitzel.