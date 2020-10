Wenn es um Live-Wetten im Fußball geht, gibt es viele Strategien, die Sie anwenden können. Und so sollte es auch sein. Schließlich ist der Schlüssel zu jeder großartigen Strategie, ein System zu entwickeln, das für Sie funktioniert. Sie nehmen eine allgemeine Strategie und verfeinern sie so, dass sie zu Ihrem Spielstil passt. Allerdings sind beim Einsatz im Fußball heute live einige Strategien in der Regel lohnender als andere.

In letzter Zeit gab es viel Lärm um einige von ihnen, deshalb hier mein Top-Pick, in einfachen Worten erklärt.

Die Strategie "Über 1,5 Tore" erfreut sich zunehmender Beliebtheit, zumal Fußballspiele für ihre manchmal enorme Anzahl an erzielten Toren bekannt sind. Diese Fußball-Wette ist populär und einfach zu verstehen. Im Schnitt enden die meisten Fußballspiele bei Abpfiff mit mindestens 2 erzielten Toren. Sie können mit 1-1, 1-2, 2-1, 2-1, 2-2 usw. enden. Sie können auch mit keinem der beiden Seitentore oder, was häufiger vorkommt, mit einem Ergebnis von 1:0 oder 0:1 enden. Das Spiel, in dem mehr als zwei Tore erzielt wurden, ist jedoch reichlicher als das Spiel, in dem nicht mehr als zwei Tore erzielt wurden. Wenn Sie also bei Ihren Waffen bleiben und kleine Wetten auf mehr als 1,5 Tore platzieren, stehen die Chancen gut, dass Sie eine angemessene Rendite auf Ihre Investition erhalten.

Die Quoten sind bei dieser Art von Wetten normalerweise nicht erstaunlich, aber genau das ist es, was Sie wollen. Niedrige Quoten. Sie wollen keine hohen Quoten mit hohen Unwahrscheinlichkeitsfaktoren. Sie wollen, dass diese Arbeit mehr als 53 % der Zeit in Anspruch nimmt, damit Sie tatsächlich etwas Geld damit verdienen können.

Quoten zwischen 1,25 und 1,34 sind akzeptabel. Niedrigere Quoten sollten ausgeschlossen werden, weil es zu viel Risiko für zu wenig Belohnung gibt.

Ihr Geldmanagement sollte auf einer pauschalen Wette von 2 % Ihres Geldes basieren. Sie können dies je nach Ihrer Risikobereitschaft etwas variieren. Wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen, sollten Sie dies auf 1 % Ih absenken. Wenn Sie etwas aggressiver sind und nicht besonders auf das Endergebnis dieser Strategie bedacht sind, können Sie Ihren Wetteinsatz auf 5 % erhöhen.

Fussball-wetten für dich

Sobald Sie sich auf einen Geldeinsatz entschieden haben, möchten Sie Fußball heute live am Spieltag erleben und die Ligen mit den meisten erzielten Toren auswählen. Ligen wie die in Japan, Österreich oder den Niederlanden sind also gute Beispiele. Sie wollen Ligen mit hohen durchschnittlichen Torquoten. 2,5 und mehr in über 50% der Spiele ist das grüne Licht, nach dem Sie suchen, um mit dem Platzieren einiger Wetten zu beginnen!

Eine bewährte Strategie ist es bei Fußball heute live Wetten nur auf die Spiele zu setzen, bei denen ein offensives Team gegen ein defensives Team spielt, damit Sie Ihre Gewinne maximieren oder zwei offensive Teams gegeneinander antreten. Das sollten etwa 85 % der Spiele sein. Entfernen Sie alle anderen Paarungen aus Ihrer Wettliste, die nur defensive Mannschaften gegeneinander setzen. Sie wollen sich nicht 90 Minuten lang Pässe ansehen!

Wenn Sie Ihre Liste für den Tag oder, wenn Sie nicht jeden Tag Zeit zum Wetten haben, für die Woche haben, hetzen Sie nicht und wetten Sie nicht auf die erste Buchmacher-Website, die Ihnen die Quoten bietet, nach denen Sie suchen. Schauen Sie sich ein bisschen um! Suchen Sie sich den Buchmacher mit den besten Quoten aus, und dann... platzieren Sie Ihre Wette!

Warten Sie, bis das Spiel beginnt. Die Quoten tendieren dazu, aus irgendeinem Grund um ein paar Punkte zu steigen, kurz nachdem ein Spiel begonnen hat. Bei dieser Strategie hilft jeder kleine Schubs in die richtige Richtung. In den ersten Minuten des Spiels, etwa in der zweiten oder dritten Minute, platziert man seineWetten, lehnt sich zurück und genießt die Show.

Bei Fußball Heute Live-Wetten ist es empfehlenswert, so viele Fußballspiele wie möglich zu verfolgen. Und zwar in Echtzeit. Die App auf Ihrem Smartphone wird es nicht wirklich bringen. Auch ist es nicht empfehlenswert, dies bei der Arbeit zu tun. Es ist angebracht dies in Ruhe in Ihrer Freizeit zu tun und nur dann, wenn Sie auch wirklich live zuschauen.