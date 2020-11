In der vergangenen Saison ist der Stern des ungarischen Fußballers Dominik Szoboszlai aufgegangen. Der Spieler von RB Salzburg ist gerade 20 Jahre alt geworden und gehört zu den größten Talenten in seiner Altersklasse. So ist er auch auf der Liste der 20 Nominierten für den Golden Boy Award, den die italienische Zeitung "Tuttosport" jedes Jahr an den besten europäischen Fußballer unter 21 Jahren vergibt.

Foto: GEPA pictures

Der Youngster war schon in der vergangenen Saison Leistungsgarant bei Red Bull Salzburg und wurde trotz seines jungen Alters in Österreich zum Spieler der Saison gekürt. Mit den Salzburgern konnte er schon drei Meistertitel und zwei Pokalsiege feiern und es war nach der Saison 2019/20 schon klar, dass die Österreicher den ungarischen Nationalspieler nicht mehr lange halten werden können. So ist es kein Wunder, dass aktuell über einen Wechsel Szoboszlais im Winter spekuliert wird. Der Spieler ist jung, hat riesiges Potenzial und ist mit einem geschätzten Marktwert von 25 Millionen Euro noch relativ günstig.

Der Mittelfeldstratege wurde in den letzten Wochen immer wieder mit einem Wechsel zu Tottenham, Hertha BSC Berlin, Atletico Madrid, Arsenal London und RB Leipzig in Verbindung gebracht, wobei letzterer Verein als wahrscheinliches Ziel des Ungarn gilt. Die Leipziger zählen zum Favoritenfeld auf den Meistertitel und wollen im Winter ihren Kader wohl nachbessern. Da sie einen guten Draht zum Schwesterverein aus Österreich haben, können sie wohl am einfachsten den Spieler von seinem aktuellen Club loseisen. Das Team aus Ostdeutschland wird zudem wohl alles tun, um einen Wechsel des Talents zu einem Konkurrenten aus der Bundesliga zu verhindern.

Da Szoboszlai auch diese Saison erneut sehr gute Leistungen zeigt, könnte ein Wechsel kurz bevorstehen. Verschiedene Medien berichten schon, dass ein Transfer des Spielers nach Leipzig nur noch Formsache sei. Dies käme alles andere als überraschend, da inzwischen mehr als 20 Spieler den Weg von Salzburg nach Sachsen angetreten haben. Manch Kritiker spricht von einem Wettbewerbsvorteil, da beide Vereine wegen des gleichen Geldgebers Red Bull eng verbündet sind, doch werden die Agenten der Fußballprofis darauf achten, dass ihre Schützlinge nicht unbedingt den Weg zum nächsten Red Bull Club, sondern den Weg zum Team mit der meisten Perspektive und dem besten Gehalt antreten.

In Leipzig würde Szoboszlai die optimalen Bedingungen für seine weitere Entwicklung vorfinden. Der Club spielt in einer der bekanntesten Fußballliga der Welt, ist bekannt dafür, ein Sprungbrett zu den Topclubs Europas zu sein und will dieses Jahr in Meisterschaft, Pokal und Champions League um Titel kämpfen.