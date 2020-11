Wo findet man heutzutage noch echte Helden, für die sich alle Generationen und Schichten gleichermaßen begeistern können? Richtig: im Stadion! Die großen Stars der erfolgreichsten Fußballclubs gehören zu den beliebtesten Prominenten in Deutschland. Umso stärker ist der Effekt, wenn diese Persönlichkeiten auch abseits des Fußballgeschehens im Alltag auftauchen und ausgewählte Produkte bewerben.

Knallhartes Training, eng gestrickte Zeitpläne, Pressetermine, entscheidende Spiele: Der Alltag eines Fußballstars wirkt wie ein Paralleluniversum. Zeit für andere Ideen und Projekte scheint es kaum zu geben. Allerdings überraschen einige Spieler mit ungewohnten Aktionen, die für positive Schlagzeilen sorgen. Lukas „Poldi“ Podolski machte erst kürzlich mit einer Geschäftsidee von sich reden, die bei den Fans für eine echte Überraschung sorgte. Der Ex-Bayernspieler, der mit der Nationalmannschaft zwischen 2004 und 2016 an jedem wichtigen Match teilnahm und den WM-Sieg 2014 nach Hause holte, bewies mit der Markteinführung seines Döners ein Gespür für treffsichere Geschäftsideen. Nachdem Poldis hochqualitativer Dönerimbiss in seiner Heimatstadt Köln bereits gigantische Beliebtheit für sich verzeichnen kann, gibt es den typischen, fein marinierten Mangal-Döner ab sofort auch als Tiefkühlprodukt in Supermärkten. Der griffige Name des leckeren Snacks: „Filet der Straße“. So wird das begehrte Poldi-Dinner für alle Fans zugänglich.

Als echter Fußballfan wird die Karriere des Idols mit allen Höhen und Tiefen verfolgt. Im Stadion heißt es regelmäßig Daumen drücken, während Magazininterviews oder der aktuelle Instagram-Account mit Neugier verschlungen werden. Namen wie Schweinsteiger, Podolski und Boateng sind allseits bekannte Spieler aus der Deutschen Bundesliga und gehören gefühlt fast schon zum eigenen Freundeskreis. Unter echten Kennern sind die Namen stets ein Thema und der Anstoß zu lebhaften Diskussionen. Ein Grund, warum die Werbebranche diese Stärke der Fußballstars für sich erkannt hat und die Anziehungskraft für die Bewerbung ihrer Produkte nutzt.

Foto von JESHOOTS.com von Pexels

Ungewohnt wirkt doppelt gut

Dass ein trainierter und kerngesunder Profisportler für gehaltvolle Snacks wie Chips wirbt, zaubert ein Lächeln auf das Gesicht der Konsumenten. Ein kleines „Einer von uns“-Gefühl dürfte sich einstellen, wenn Ex-Bayern-Spieler und WM-Ikone Bastian Schweinsteiger in der Werbung für seine Lieblingschips einsteht. Im bekannten Clip sieht man ihn mit einem Party-Van zu seinem Fußballkollegen und Freund, dem werbeerfahrenen Lukas Podolski, fahren. Was folgt, ist Freundschaft, Spaß und Chips von funny-frisch. Beim Zuschauer weckt dies Erinnerungen an die unzähligen gemeinsamen Matches der beiden Profis. Der Sieg bei der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien, der zum Sommermärchen wurde, ist für einen Moment wieder präsent; das gute Gefühl zweier positiver Dinge hergestellt.

Auch der Vorbildcharakter und das damit einhergehende Qualitätsversprechen der Spitzensportler hat eine wichtige Rolle in der Werbung. Die Unterhaltungsbranche setzt auf die seriöse Wirkung der Profifußballer. Um den Dauerbrenner FIFA auch außerhalb der Fangemeinde zu bewerben, stehen jedes Jahr reale Stars für die Kampagne zur Verfügung. Für die jüngste Version „FIFA 21" wurde Kylian Mbappé ausgewählt, der die Zukunft und Diversität des Fußballs abbilden soll. Verantwortlichkeit wollen auch Hersteller alkoholischer Getränke beweisen und setzten im Sommer 2020 Oliver Kahn mit einem Paulaner Weißbier in den bayerischen Biergarten. Auch das Online Casino Wunderino, eines der legalen deutschen Casinos mit sehr guten Reviews bei casinos.de, nutzt für seinen Slot „Football Superstar“ ähnlich aussehende Charaktere, die beispielsweise an Cristiano Ronaldo erinnern. Die Verbindung zum portugiesischen Spitzenspieler weckt das Interesse der Kunden deutlich schneller. Abgesehen von diversen klassischen sowie neuen Casino Spielen, verfügt casinos.de über alle notwendigen europäischen Lizensen und sichere Zahlugsmethoden, um den Kunden die größtmögliche Spielfreude zu bereiten.

Foto von Pixabay von Pexels

Stylisch unterwegs

Durch soziale Netzwerke sind Fußballstars als Trendsetter längst gesetzte Ikonen. Die Kosmetik- und Modebranche nutzt dies Ansehen, um einen guten Look durch die gut aussehenden Profis noch perfekter wirken zu lassen. Wie pflegt und ernährt sich jemand, der regelmäßig sportliche Höchstleitungen abliefert, der Sympathieträger ist und privat das Beste vom Besten konsumiert? Die Werbung zeigt es: Ex-Bayern-Spieler Jérôme Boateng stylt Bart und Frisur mit einem speziellen Braun-Rasierer und behält mit seinem WM-Team aus Bayern-Keeper Michael Neuer und Dortmund-Star Mats Hummels einen geschärften Blick dank Augentropfen mit Hyaluronsäure von Hylo Care. Das Ziel dieser Kampagnen: Zeigen, dass die Produkte von den Stars genutzt werden, aber dennoch für jedermann sind. Für einen Moment mit seinen Idolen auf Augenhöhe sein.

Bastian Schweinsteiger genießt indessen seinen stylishen Ruhestand mit Ehefrau und Ex-Tennisstar Ana Ivanovic in Kleidung von Brax und eröffnet sich somit eine neue Zielgruppe. Hochpreisiger und reifer: Wenn die Stars älter werden, muss die Zielgruppe ebenfalls angepasst werden. Auch wenn nicht alle Werbekampagnen ins Schwarze treffen und der Hohn der Community hart trifft: Für Fußballer und Produktanbieter zahlt sich die Kombination stets aus.