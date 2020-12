Sportwetten gehören inzwischen für viele Fans zu einem spannenden Wochenende dazu. Sowohl Einzel-, als auch Kombiwetten werden von Woche zu Woche platziert, damit eine Gewinnchance zustande kommt. Mit einer sogenannten „Kombiwette“ werden alle Spiele zusammengeführt und mit etwas Glück gewinnt der Sportfan dabei einen hohen Gewinn. In den meisten Fällen, in denen solche Wettabgaben getätigt werden, hat sich ein Tipper jedoch kaum Gedanken um die Teams und Spieler gemacht, sondern tippt einfach nach seinem Bauchgefühl.

Genau solche Wetten gehen zu 99% der Fälle verloren, weil keinerlei Informationen eingeholt worden. Ausfälle, die aktuelle Form, ja selbst das Wetter spielen bei Sportwetten eine Rolle, sofern wirklich erfolgreich getippt werden soll. Im Internet lassen sich zahlreiche Neuigkeiten finden, sodass man sich selbst ein Bild machen kann, welches Team als Favorit in ein Match startet.

Um selbst einen Einblick erhalten zu können, ob es mit Sportwetten möglich ist, Geld zu verdienen, haben wir uns in der Branche einmal etwas umgehört. Natürlich haben wir hierbei auch Tipps und Tricks erhalten, die wir unseren Lesern auflisten möchten.

Ein Nebenbeinkommen generieren? – Keine einfache Angelegenheit!

Schaut man sich das Durchschnittgehalt eines Mittelständlers an, wird man bereits erkennen, dass hohe Wetteinsätze platziert oder viele erfolgreiche Wetten erzielt werden müssen.

Laut einem erfahrenen Wettprofi kommt es natürlich auch immer auf den Einsatz an. So wird in den hohen Ligen mit einem Einsatzvolumen gespielt, welches pro Wette eine vierstellige Summe erreichen kann. Sollte hierbei eine Wette gewonnen werden, kommt es häufig vor, dass bereits die Hälfte des Nettoeinkommens auf dem Wettkonto landet.

Neulinge sollten klein beginnen und Erfahrungen sammeln

Das gesparte Geld in Sportwetten investieren? Keine sonderlich gute Idee! Unser Sportwetten-Experte sagt selbst, dass es jahrelange Erfahrung benötigt, um ein Nebeneinkommen generieren zu können. Neben Informationen zu Teams, Spielern, dem Wetter und vielen weiteren Faktoren, gehören viele weitere Dinge dazu, bevor eine Wettabgabe platziert wird.

Dennoch lässt sich nicht ausschließen, dass es theoretisch möglich ist, sich mit Sportwetten einen Nebenverdienst aufbauen zu können. Auch mit kleineren Wettabgaben, können natürlich Gewinne einhergehen, sodass man einfach eine deutlich höhere Anzahl an Wettscheinen gewinnen muss, um auf eine vierstellige Summe gelangen zu können.

Klein beginnen und den Einsatz nur langsam erhöhen

Im Grunde genommen ist diese Frage schnell beantwortet. Wie auch in einem neuen Jobumfeld, dreht sich alles um die Erfahrungen die man selbst macht. Mit der Zeit spielt sich eine Routine ein und man gilt als erfahrener Mitarbeiter/Profi. Während bei einem normalen Job eine zweite Person die Einarbeitung übernimmt, ist man bei einer Sportwette auf sich selbst gestellt und muss alleine die ersten Schritte gehen.

So sollten Neueinsteiger unbedingt nach jeder verlorenen Wettabgabe reflektieren, um stetig aus ihren Fehlern lernen zu können. Wer sich nach einer verlorenen Wette hinterfragt und schnell Gründe finden wird, warum der Wettschein verloren ging. Diesen Fehler gilt es in Zukunft dann zu vermeiden, um mehr Gewinn einfahren zu können.

Immer neue Ziele stecken

Empfehlenswert ist es also, dass man sich erst einmal einen Einblick in die Welt der Sportwetten verschafft, bevor man mit einer Wettabgabe Geld verdienen möchte. Zu Beginn sollten auch die Einsätze deutlich niedriger ausfallen, sodass man möglichst viele Wettscheine platzieren kann und so stetig dazulernt. Im Idealfall greift man hierzu auf einen Sportwetten Bonus zurück, welcher oftmals eine hohe Summe an Bonusguthaben mit sich bringt.

Ziele helfen weiter, um auch den Fortschritt überprüfen zu können. So sollte mit jedem Ziel der Einsatz ein wenig angehoben werden, damit ein neues Ziel erreicht werden kann.

Der erste Schritt: Einen geeigneten Wettanbieter finden

Wie in so vielen Lebenslagen, muss auch bei einer Sportwette erst einmal der passende Partner gefunden werden. So gilt es zu Beginn einen Wettanbieter zu finden, welcher hohe Quoten und ein anständiges Wettangebot besitzt. Zudem muss natürlich darauf geachtet werden, dass der Anbieter seriös und sicher ist, damit eine Auszahlung auch tatsächlich auf dem Bankkonto landet.

Um einen ersten Einblick zu erhalten, welcher Anbieter seinen Vorlieben gerecht wird, lohnt sich ein Blick auf ein Vergleichsportal. So lässt sich schnell und einfach ein bester Sportwettenanbieter auf playersbest.com finden. Hier werden alle Eigenschaften der Anbieter verglichen, wodurch die besten Anbieter hervorkommen.

Die Höhe der Quoten spielt eine wichtige Rolle

Sollten die ersten Schritte erfolgreich gemeistert worden sein, geht es nun an die Optimierung der Gewinne. Ausschlaggebend dafür sind die Quoten, welche sich von Anbieter zu Anbieter unterscheiden. Anhand eines Quotenvergleichs können Sportwetter sich alle auf dem Markt zu findenden Quoten der Partien aus der ganzen Welt auf einen Blick ansehen und so herausfiltern, welcher Buchmacher die höchste Gewinnspanne bereitstellt.

Um immer die höchste Wettquote erhalten zu können, müssen sich Tipper natürlich bei unterschiedlichen Wettportalen registrieren und über Guthaben verfügen, welches schnell hin- und hergeschoben werden kann. Auch hierzu lassen sich zahlreiche Tipps und Tricks im Netz finden, mit denen man das Guthaben schnell vermehren kann.

Es ist möglich, mit Sportwetten Geld zu verdienen

Mit einigen Tipps und Tricks ist es durchaus möglich, im Internet Geld zu verdienen! Kenntnisse in einer Sportart sind natürlich nötig, um einen ersten Schritt in dieser Branche zu wagen. Mit viel Disziplin und einem gesunden Einschätzungsvermögen, gelingt es bereits einigen Sportfans, sich ein Nebenverdienst durch Sportwetten verdienen zu können.

Dennoch sollte man nichts überstürzen und sich erst einmal einen Einblick in die Welt der Sportwetten verschaffen. Sofern man es schafft, sich von einem niedrigen Einsatzlevel stetig nach oben zu arbeiten, ist eine Einzahlung der Ersparnisse gar nicht erst nötig, sodass auch das Risiko eines Totalverlustes minimiert wird.