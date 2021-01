Rio-WM-Held Mario Götze steht dem niederländischen Fußball-Ehrendivisionär PSV Eindhoven zwei weitere Wochen nicht zur Verfügung. Das gab Trainer Roger Schmidt am Dienstag bekannt.

Fehlt PSV für zwei weitere Wochen: Mario Götze

Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler Götze laboriert an einer Muskelverletzung, Schmidt will kein Risiko eingehen und verzichtet vorsorglich auf den Ex-Dortmunder und -Münchner. Im Spitzenspiel bei Ajax Amsterdam (2:2) am vergangenen Sonntag hatte Götze bei der PSV ebenfalls schon gefehlt.

SID