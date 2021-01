Angeblich sollen die begehrten FUT-Packs mehr Spielm├Âglichkeiten und verbesserte Chancen in der Ultimate Edition bieten. Jessika Hueber hat sich das FIFA Ultimate Team daher genauer angesehen und berichtet hier, was sich da an den Gerichten alles tut. Lesen Sie jetzt in diesem Artikel wie EA Sports von allen Seiten wegen dieser Vorw├╝rfe zum Spiel FIFA 21 zugesetzt wird.

Pay-to-Win Vorw├╝rfe aus den Niederlanden

FIFA 21 wird von immer mehr Seiten wegen der Karten-Packs angegriffen, die man im Spiel kaufen kann. Viele Kritiker sind der Meinung, dass es sich dabei um ein klares Pay-to-Win Feature handelt. Au├čerdem kam ein niederl├Ąndisches Gericht unl├Ąngst zu dem Urteil, dass es sich um einen klaren Anreiz zum Gl├╝cksspiel f├╝r Minderj├Ąhrige handelt. Noch dazu, wo man die Packs ganz bequem im Spiel mit PayPal bezahlen kann.

Strafe in Millionenh├Âhe f├╝r FIFA 21

Deswegen wurde EA zu eine Strafe von 10 Millionen Euro verdonnert. Diese versucht das Unternehmen aus Vancouver nat├╝rlich abzuschmettern. Ob das gelingt, werden erst die weiteren Gerichtsprozesse zeigen. Fans von FIFA 21 bangen nun um den legend├Ąren Ultimate Team Modus und bef├╝rchten, dass dieser bald gestrichen wird. Wir werden sehen, ob diese Angst berechtigt ist.

Das legend├Ąre Spiel von EA Sports FIFA 21 Ultimate Team

Die Fans haben sich schon lange vor dem Erscheinungstermin vorangemeldet, nur um die neue Version FIFA 21 Ultimate Edition kaufen zu d├╝rfen. Doch jetzt sieht es so aus, als ob das beliebte FIFA 21 Ultimate Team bald in einigen Regionen geblockt wird. Denn die Macher von FUT Watch haben im Source Code bereits entsprechende Nachrichten entdeckt. Das verunsichert nat├╝rlich noch mehr. Denn EA Sports scheint sich bereits darauf vorbereitet zu haben.

Umsatzeinbr├╝che bei EA Sports FIFA 21 Ultimate Team bereits vorprogrammiert

Das kann nat├╝rlich schon bald zu massiven Umsatzeinbr├╝chen beim Verkauf der FUT Karten Packs f├╝hren. Da k├Ânnen sie noch so viel Werbung daf├╝r machen und laufend Freunden des Spiels News ├╝ber das Weltklasse Potenzial von FIFA 21 senden. Wenn der Spieler sich nicht sicher sein kann, ob es das EA Sports FIFA 21 Ultimate Team morgen auch noch geben wird, sieht es schlecht aus.

Weniger K├Ąufe von FUT-Packs und Abos in FIFA 21

Wer kauft dann noch FUT-Stadion-Sets bis hin zu Saisonziel-XP-Boosts oder das Next Ambassador Leihpack mit der FUT Ambassador Leihspielerwahl. In der Ultimate Edition f├╝r die Konsolen PS4, PS5 oder XBox Series X S sind ja auch noch, Gold Packs, Kylian Mbapp├ę f├╝r 5 FUT-Partien aber kein Next Ambassador Leihpack dabei. Das ist nur in der NXT Lvl Edition f├╝r die Next Gen Konsolen PS5 oder XBox Series X S ohne zus├Ątzliche Kosten dabei. Mit EA Play kann man sich jetzt noch FIFA 21 Rabatte holen. Doch die Klagewelle rollt noch weiter.

Noch eine Klage wegen Momentum in FIFA 21

Kennt Ihr das auch, dass es manchmal so erscheint als h├Ątten eure Spieler in FIFA 21 pl├Âtzlich etwas getrunken oder so. Kein Pass kommt mehr, keine Aktionen gelingen mehr, von Torsch├╝ssen kann man nur tr├Ąumen. Die Spieler f├╝hren das auf ein mysteri├Âses Programm zur├╝ck, dass Momentum getauft wurde. Electronic Arts streitet dieses kategorisch ab und spricht von blo├čen Ger├╝chten auf der Stra├če oder im Stadion.

Amerikanische Spieler vermuten allerdings, dass diese geheime Software einen gezielten Zweck verfolgt. Sie soll daf├╝r sorgen, dass Spieler mehr M├Âglichkeiten ergreifen, um ein FUT Karten Pack f├╝r die FIFA Ultimate Edition zu kaufen. Diese kann man direkt in FIFA 21 Einkaufswagen mit dem Handy bezahlen. Das macht die Verlockung und die Spielsuchtgefahr noch gr├Â├čer.

Ein neues Tool gegen die Spielsucht in FIFA 21

Erneut wurden die Fans von FIFA 21 in helle Aufregung versetzt. Denn es gibt eine neues Tool von EA womit dem Spieler weitere Informationen ├╝ber sein Spielverhalten angezeigt werden. So sieht man auf einen Blick wie viel EA Play Time bereits verflossen ist. Au├čerdem zeigt es gnadenlos an, wie viel Geld bereits in FUT Icon Leihspieler oder andere in-Game K├Ąufe im Online Einkaufswagen geflossen ist. So wie die Reaktionen im Internet und auf der Stra├če ausgefallen sind, sind nicht alle Spieler wirklich von diesem Upgrade begeistert.

EA will die Vorw├╝rfe los werden

Anscheinend hat EA nun endlich den Handlungsbedarf erkannt, nach dem es wie oben bereits beschrieben, in den Niederlanden verurteilt worden ist. Dieses Tool soll nun anscheinend den Vorwurf entkr├Ąften, dass das Spiel die Spielsucht f├Ârdert. Damit werden beide Arten von Sucht gleichzeitig bek├Ąmpft. Einerseits die Sucht der Spieler endlose Stunden FIFA 21 zu zocken. Andererseits die vorgeworfene Gl├╝cksspiel Sucht nach mehr und mehr FUT Icon Leihspieler Karten.

Die Community findet Pay-to-win auch nicht gut

Denn auch in der Community ist bereits das Bewusstsein gewachsen, dass man hier unz├Ąhlige FUT Karten kaufen muss, bis endlich ein wertvoller Spieler f├╝r die UEFA Champions League oder die Conmebol Libertadores kommt. Sogar einige Streamer, die mit dem Streamen von FIFA 21 ihr Geld verdienen, haben schon darauf verwiesen. Sie empfehlen ihren Fans, dass sie kein Geld f├╝r FUT-Packs ausgeben sollten.

Auch die bekannten Streamer ziehen mit

Normalerweise sollte man meinen, dass das eher Konsequenzen f├╝r die Streamer haben k├Ânnte. Denn eindeutig beissen sie dabei die Hand, die sie f├╝ttert, wie man so sch├Ân sagt. Doch anstatt, dass ihnen EA Schwierigkeiten macht, haben sie die Vorw├╝rfe nun anscheinend doch ernst genommen. Viele Reaktionen zu dem neuen Tool waren auf jeden Fall sehr positiv.

Seit November ist das Tool auch auf Konsolen verf├╝gbar

Anfangs wurde es nur als Upgrade Release f├╝r die PC Plattformen ausgerollt. Erst ab Mitte November 2020 kam es dann auch als Upgrade auf jeder anderen Konsole an:

Playstation 4 (PS4)

Playstation 5 (Upgrade auf PS5)

Microsoft XBox Series X

Microsoft XBox One

und viele mehr ...

Zu den Neuerungen geh├Ârt auch, dass es nicht nur die Spielzeit anzeigt, sondern auch die ausgegebenen FIFA-Points. Besonders j├╝ngere Spieler und deren Eltern haben Dank des Tools jetzt mehr M├Âglichkeiten das Spiel- und das Kaufverhalten unter Kontrolle zu halten.

Mit Gl├╝cksspiel hat es dennoch nichts zu tun

Die Autorin von Gold-Chip, Jessica Hueber, fand die News zwar vom Inhalt her auch sehr interessant. Mit dem klassischen Gl├╝cksspiel hat das aber immer noch ├╝berhaupt nichts zu tun. Auf Gold Chip kann man einen Vergleich der besten Online Casinos mit ihren Bonusangeboten und Spielen finden. Das ist richtiges Online Gl├╝cksspiel und nicht f├╝r Minderj├Ąhrige geeignet. Jessica Hueber arbeitet schon seit vielen Jahren in der Online Gl├╝cksspiel Branche als Autorin und wei├č daher, wovon sie spricht.