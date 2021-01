Aufatmen beim Fußball-Drittligisten Dynamo Dresden: Der zuletzt gesundheitlich angeschlagene Trainer Markus Kauczinski kehrt am Donnerstag auf den Trainingsplatz zurück. Der 50-Jährige konnte das Universitätsklinikum in Dresden am Mittwoch nach umfangreichen Untersuchungen verlassen und erhielt für die Trainingsarbeit die Erlaubnis der behandelnden Ärzte.

Kauczinski wieder auf dem Trainingsplatz

"Mit geht es gut, und ich bin bereit, meine Arbeit als Cheftrainer bei Dynamo Dresden fortzusetzen", sagte Kauczinski: "Ich freue mich darauf, wieder mit meiner Mannschaft auf dem Platz stehen zu können."

Kauczinski hatte am Montagmorgen über Unwohlsein und Übelkeit geklagt und sich für eingehendere Untersuchungen ins Krankenhaus begeben. Ohne Kauczinski kassierte Dynamo am Dienstag einen Rückschlag im Aufstiegsrennen. Der Absteiger unterlag in Unterzahl 0:1 (0:0) bei Waldhof Mannheim, ist aber weiter Tabellenführer der 3. Liga.

SID